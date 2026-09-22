Der Stein, auf dem Mohamed Salah saß, wurde zur Touristenattraktion (Video)

·129·Welt
Der Stein, auf dem Mohamed Salah saß, wurde zur Touristenattraktion (Video)

Ein Foto des Trabzonspor-Spielers Mohamed Salah, das auf dem Kurtdere-Plateau in der türkischen Provinz Trabzon aufgenommen wurde, hat einen gewöhnlichen Stein in ein beliebtes Touristenziel verwandelt. Dies berichtete HaberTS.

Es ist bekannt, dass der ägyptische Fußballer während eines freien Tages der Mannschaft die Naturgebiete von Trabzon erkundete. Er besuchte das Kurtdere-Plateau im Bezirk Machka, wo er sich auf einen Stein setzte und fotografieren ließ. Später teilte der Fußballer diese Bilder in den sozialen Medien.

Nachdem das Foto viral ging, begannen Fans und Touristen, das Kurtdere-Plateau zu besuchen, um den Stein zu sehen, auf dem Salah saß. Nun stehen Besucher Schlange, um genau an dieser Stelle Fotos zu machen.

Der Stein, auf dem Mohamed Salah saß, wurde zur Touristenattraktion (Video)

Einheimischen zufolge ist die zuvor ruhige Gegend nach dem Besuch des Fußballers deutlich belebter geworden. Unter den Besuchern wird der Ort nun "Salah-Stein" genannt. Es wurde sogar ein Schild mit der Aufschrift "Salah Yaylası" in der Gegend aufgestellt.

Auf diese Weise lenkte das einfache Foto des Fußballers die Aufmerksamkeit der Touristen auf einen zuvor wenig bekannten Stein auf dem Kurtdere-Plateau.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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