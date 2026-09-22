Muezzin der Masjid al-Haram Scheich Ibrahim al-Madani verstorben

Der Muezzin der Masjid al-Haram, Scheich Ibrahim bin Adil al-Madani, ist am 21. September im Alter von 51 Jahren verstorben. Sein Tod Saudi-Arabienwurde auch vom offiziellen Fernsehsender Al-Ekhbariya bekannt gegeben.

Scheich Ibrahim al-Madani wurde 1976 in Medina in eine religiöse Familie geboren. Er studierte Koranwissenschaften. Er begann seine Tätigkeit als Muezzin im Alter von 15 Jahren in einer örtlichen Moschee in Medina. Später unterbrach er seine Tätigkeit aufgrund seines Studiums und seiner Lehrtätigkeit.

In den Jahren 2007–2008 nahm er den Gebetsruf in einer anderen Moschee in Medina wieder auf. 2017–2018 wurde er offiziell zum Muezzin der Masjid al-Haram ernannt.

Scheich Ibrahim al-Madani war einer der 24 Hauptmuezzine der Masjid al-Haram. Er war besonders bekannt für den Fajr-Gebetsruf, die Eid-Takbire und die Übermittlung der Takbire des Imams an die Gemeinde.

Es wurde berichtet, dass sein letzter Gebetsruf in der Masjid al-Haram der erste Fajr-Gebetsruf am 21. September war. Er verstarb wenige Stunden nach diesem Gebetsruf.

Die genaue Todesursache von Scheich Ibrahim al-Madani Saudi-Arabien wurde von offiziellen Stellen bisher nicht bekannt gegeben.