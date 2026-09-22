Usbekische Futsal-Nationalmannschaft unterliegt in torreichem Spiel gegen die Niederlande

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Usbekische Futsal-Nationalmannschaft unterliegt in torreichem Spiel gegen die Niederlande

Das Trainingslager der usbekischen Futsal-Nationalmannschaft in Europa ist beendet. Unsere Futsalspieler, die sich intensiv auf Welt- und Kontinentalmeisterschaften vorbereiten, bestritten ihr letztes Testspiel des Lagers gegen eines der intensivsten Teams Europas — die Niederlande. In einem Duell, das von hartem Kampf, hohem Tempo und zahlreichen Torchancen geprägt war, siegten die Vertreter des „Landes der Tulpen“ mit 6:3.

Während des Spiels leisteten unsere Vertreter würdigen Widerstand und gingen sogar in Führung: Abbos Elmurodov, Mashrab Odilov und Husniddin Nishonov schafften es, das gegnerische Tor zu treffen. Doch gegen Ende des Spiels entschieden die Niederländer, insbesondere Martinus mit seinem Doppelpack, die Partie zugunsten der Europäer. Mit diesem Spiel endete die verantwortungsvolle Vorbereitungsphase unserer Futsalspieler im Ausland.

Welche defensiven Schwachstellen haben die 6 Gegentore gegen die Niederlande aufgezeigt, was haben die Freundschaftsspiele mit der europäischen Schule unserem Team gebracht und mit welchen Schlussfolgerungen geht der Trainerstab in die offiziellen Turniere?

«9 Tore, Elmurodovs Treffer und der Test der letzten Minuten»: Die 5 Kernpunkte des Spiels

Wichtige Fakten aus dem Spiel zwischen den Niederlanden und Usbekistan:

  • Ein torreiches Duell: Die Mannschaften erzielten in den 40 Minuten insgesamt 9 Tore und zeigten den Fans ein wirklich offenes und offensives Futsal;

  • Torschützen für Usbekistan: Abbos Elmurodov in der 12. Minute, Mashrab Odilov in der 19. Minute und Husniddin Nishonov in der 32. Minute trafen für unsere Landsleute;

  • Starkes Pressing der Niederlande: Für die Gastgeber trafen Buokhari, Chix und Ouadouh jeweils einmal, während Martinus in der 38. und 39. Minute mit einem Doppelpack den Schlusspunkt setzte;

  • Kader wurde getestet: Der Trainerstab testete neben der Startformation 9 weitere Futsalspieler und erprobte verschiedene Kombinationen;

  • Trainingslager offiziell beendet: Unsere Nationalmannschaft kehrt nach erfolgreichem Abschluss der Vorbereitung im Ausland zurück, die Sparringspartien gegen führende europäische Teams beinhaltete.

Protokoll des internationalen Freundschaftsspiels: Niederlande — Usbekistan

Wichtige statistische Daten und Spielbericht:

Indikatoren und Kriterien

Futsal-Nationalmannschaft der Niederlande

Futsal-Nationalmannschaft von Usbekistan

Endstand des Spiels

6

3

Minute der erzielten Tore

Buokhari (14'), Chix (18'), Ouadouh (28'), Martinus (38', 39')

A. Elmurodov (12'), M. Odilov (19'), H. Nishonov (32')

Startformation

Europäischer Kader (Stammspieler)

Elmurodov, Sa’diyev, Hamroyev, Nishonov, Axmedzyanov

Ersatzspieler

Vollständige Rotation

Ibragimov, Solihov, Adilov, O‘rinbosarov, Samiyev, Faxriddinov, Jo‘rayev, Shonazarov, Vafoyev

Charakter des Spiels

Schnelle Konter und Standardsituationen

Positionsangriff und Pressing-Bruch

Status des Trainingslagers

Testspiel auf heimischem Boden

Abschlussphase des europäischen Trainingslagers

Futsal-Expertise: Was hat das Spiel gegen die Niederlande unserem Team gebracht?

Experten und die Schlussfolgerungen der Futsal-Analysten:

  • Anpassung an das hohe Tempo in Europa: Der Wettbewerb mit Teams wie den Niederlanden erfordert von unseren Spielern maximale Geschwindigkeit mit und ohne Ball; dies ist eine große Schule, die sich stark von Spielen gegen asiatische Teams unterscheidet;

  • Konzentrationsprobleme in den letzten Minuten: Die beiden Gegentore in der 38. und 39. Minute zeigten, dass noch an Aspekten wie körperlicher Ermüdung und der Verteidigung gegen die „Power Play“-Taktik gearbeitet werden muss;

  • Effizienz im Angriff: Dass 3 Tore erzielt wurden und Chancen kreiert wurden, ist positiv; besonders, dass Torhüter Abbos Elmurodov den Torreigen eröffnete, beweist, dass unser Stil des Angriffs über den Torhüter funktioniert;

  • Bittere, aber nützliche Erfahrung vor offiziellen Wettbewerben: Niederlagen in solchen Sparringspartien sind nützlicher als Siege, da sie den Trainern die Mängel aufzeigen und es ermöglichen, Fehler vor den kommenden Spielen beim Asien-Cup und der Weltmeisterschaft zu korrigieren.

Die usbekische Futsal-Nationalmannschaft kehrt mit der wertvollen Erfahrung aus dem Ausland stärker und gefestigter zurück.

Sollte man Ihrer Meinung nach das 6:3 gegen die Niederlande mit defensiven Fehlern oder mit dem hohen Niveau der europäischen Teams erklären? Können unsere Futsalspieler bei kommenden offiziellen Turnieren Medaillenränge erreichen? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese detaillierte Analyse unserer Nationalmannschaft mit allen Futsal-Fans!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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