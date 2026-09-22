Kylian Mbappé wurde verboten, über den Ballon d'Or zu sprechen

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Kylian Mbappé wurde verboten, über den Ballon d'Or zu sprechen

Der Stürmer der französischen Nationalmannschaft und von Real Madrid, Kylian Mbappé, wurde aufgrund seiner persönlichen Ambitionen scharf kritisiert. Der Weltmeister und ehemalige Fußballer Frank Leboeuf riet dem Star-Stürmer in einem Interview mit GOAL, nicht mehr offen über den Ballon d'Or zu sprechen. Der Experte ist der Meinung, dass solche Aussagen des Spielers zeigen, dass er persönliche Ergebnisse über die Interessen der Mannschaft stellt und seinen Kritikern recht gibt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Kylian Mbappé hat in den letzten Spielzeiten auf individueller Ebene hohe Leistungen erbracht. In der vergangenen Saison erzielte er 42 Tore für Real Madrid und wurde Torschützenkönig der La Liga. Zudem erzielte er historische Ergebnisse für die französische Nationalmannschaft und wurde mit 66 Toren zum besten Torschützen seines Landes aller Zeiten, wobei er auch Rekorde in der Geschichte der Weltmeisterschaften aufstellte.

Mangel an Mannschaftstrophäen

Trotz all dieser persönlichen Erfolge hat Mbappé jedoch Schwierigkeiten, Mannschaftstrophäen zu gewinnen. Es wird erwartet, dass seine Position bei der Abstimmung zum Ballon d'Or 2026 sinken wird, da Konkurrenten wie Harry Kane, Rodri, Lamine Yamal und Khvicha Kvaratskhelia als Hauptanwärter gelten. Dass der 27-jährige Stürmer öffentlich erklärt, er verdiene den Titel des besten Spielers der Welt, sorgt bei vielen für Unmut.

Frank Leboeuf merkte an, dass Mbappé den Eindruck erweckt, jede seiner Aktionen auf dem Platz diene nur ihm selbst. Im Vergleich zu Raphinha, der beim FC Barcelona glänzt, betonte der ehemalige Spieler, dass jede Aktion des Katalanen ausschließlich den Interessen der Mannschaft diene.

Vergleich mit Raphinha

Laut ixbt.com und GOAL kann niemand Raphinha als einen stärkeren Neuner bezeichnen als Kylian Mbappé, da der Brasilianer zum ersten Mal auf dieser Position spielt. Mbappé hingegen spielt seit fast einem Jahrzehnt konstant als Mittelstürmer. Dennoch zeichnet sich Raphinha in dieser Saison mit 14 Toren dadurch aus, dass er sich stärker auf das Mannschaftsspiel konzentriert.

In einer Zeit, in der Real Madrid nicht gut spielt und Schwierigkeiten hat, Siege einzufahren, macht Mbappés Gerede über den Ballon d'Or die Saison noch komplizierter. Experten raten dem Stürmer, nicht mehr an individuelle Auszeichnungen zu denken und sich stattdessen darauf zu konzentrieren, gemeinsam mit dem Verein Spiele zu gewinnen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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