Schacholympiade: Ergebnisse der 6. Runde und das Super-Duell gegen China in der 7. Runde!

Die 46. Schacholympiade, die in der antiken und lebendigen Stadt Samarkand ausgetragen wird, markiert eine neue goldene Ära für den usbekischen Schachsport. Nach einer dramatischen und intensiven 6. Runde sicherte sich das erste Männerteam aus Usbekistan, angeführt von Nodirbek Abdusattorov und Javohir Sindarov, einen historischen und hart erkämpften 2,5:1,5-Sieg gegen den Top-Favoriten des Turniers, das mächtige Indien. Mit diesem Sieg sind unsere Vertreter mit maximal 12 Punkten alleiniger Spitzenreiter in der Weltrangliste und haben einen mutigen Schritt in Richtung Goldmedaillen gemacht. Während das Team Usbekistan-2 Spanien mit 2,5:1,5 besiegte, musste sich unser drittes Team knapp gegen Australien (1,5:2,5) geschlagen geben.

Im Frauenwettbewerb verlor unser erstes Team zwar gegen Georgien, doch die Teams Usbekistan-2 und Usbekistan-3 erzielten souveräne Siege gegen Nordmazedonien bzw. Schweden. Nach der 6. Runde führen China und unser Nachbar Kasachstan das Frauenturnier mit jeweils 12 Punkten an. Nun steht die entscheidende 7. Runde bevor: Das erstplatzierte Team Usbekistan-1 tritt in einem erbitterten Super-Duell am Brett gegen das starke China an, das derzeit auf dem 2. Platz liegt!

Können die usbekischen Großmeister die chinesische Maschine auf den Brettern in Samarkand stoppen, wird das kasachische Frauenteam die Spitze des Podiums halten und wie wird die 7. Runde die Meisterschaftsintrige auflösen?

«Indiens Niederlage, 12 Punkte und der Kampf gegen China»: 5 Kernpunkte der 6. Runde

Die wichtigsten offiziellen Statistiken der 6. Runde der Olympiade in Samarkand 2026:

Super-Sieg über Indien: Das Team Usbekistan-1 überraschte den Schachriesen mit einem 2,5:1,5-Sieg und übernahm die absolute Führung im Turnier;

Usbekisches Männerteam — der klare Spitzenreiter: Mit 6 Siegen aus 6 Spielen, 12 Mannschaftspunkten und 19,5 Brettpunkten bleibt unser Team allein an der Tabellenspitze;

«Spanische Niederlage» durch Usbekistan-2: Unsere Jugendmannschaft besiegte das große Team aus Spanien mit 2,5:1,5 und erntete den Applaus der Fans;

China und Kasachstan in der Frauentabelle: In der Frauenabteilung teilen sich die Nationalmannschaften aus China und Kasachstan mit jeweils 12 Punkten den ersten und zweiten Platz;

Runde 7 ist wie ein Finale: Usbekistan und China, die in der Männertabelle die Plätze 1 und 2 belegen, treffen in der 7. Runde direkt aufeinander.

Samarkand 2026: Gesamttabelle nach der 6. Runde (Top 10)

Vergleich der Leistungen der Männer- und Frauenteams:

Rang Herrenteams (TB1 / TB2 / TB3) WEBP Frauenteams (TB1 / TB2 / TB3) WEBP 01 Usbekistan (12 Pkt / 141 / 19,5) China (12 Pkt / 151,5 / 20,5) 02 China (11 Pkt / 138 / 18,5) Kasachstan (12 Pkt / 135,5 / 18,5) 03 Armenien (11 Pkt / 108 / 17) Indien (10 Pkt / 128 / 18,5) 04 Frankreich (10 Pkt / 116,5 / 17,5) Bulgarien (10 Pkt / 124 / 19) 05 Niederlande (10 Pkt / 114,5 / 16) Deutschland (10 Pkt / 116,5 / 16,5) 06 Türkei (10 Pkt / 114 / 17,5) Schweiz (10 Pkt / 116 / 18) 07 Indien (10 Pkt / 113 / 16) Armenien (10 Pkt / 116 / 17,5) 08 Griechenland (10 Pkt / 111 / 18) Polen (10 Pkt / 114 / 17) 09 Deutschland (10 Pkt / 108 / 16) Aserbaidschan (10 Pkt / 112 / 17,5) 10 England (10 Pkt / 106 / 16,5) Georgien (10 Pkt / 109,5 / 18)

(Hinweis: TB1 — Matchpunkte, TB2 — Sonneborn-Berger-Koeffizient, TB3 — Brettpunkte)

Ergebnisse der 6. Runde und spannende Paarungen für die 7. Runde

Spielplan der usbekischen Nationalmannschaften:

Ergebnisse der 6. Runde: Herren: Usbekistan-1 2,5:1,5 Indien | Spanien 1,5:2,5 Usbekistan-2 | Australien 2,5:1,5 Usbekistan-3 Damen: Georgien 3,5:0,5 Usbekistan-1 | Nordmazedonien 0,5:3,5 Usbekistan-2 | Schweden 1,5:2,5 Usbekistan-3

Paarungen der 7. Runde (Zentrale Duelle): Herren: Usbekistan-1 — China (Kampf um Platz 1 und 2) | Usbekistan-2 — Frankreich | Usbekistan-3 — Südafrika Damen: Usbekistan-1 — Slowenien | Usbekistan-2 — Tadschikistan | Usbekistan-3 — Peru



Schachexpertise: Warum gilt das Duell Usbekistan gegen China als «Goldenes Finale»?

Fazit internationaler FIDE-Experten und bekannter Analysten:

Fortsetzung des Triumphs von Chennai: Die usbekischen Großmeister, die in Chennai Gold gewannen, stehen bei ihrem Heimspiel in Samarkand unter doppeltem Druck und Verantwortung; der Sieg über Indien gab dem Team einen psychologischen Schub;

Chinas pragmatischer Stil: Das chinesische Team setzt auf Aggressivität mit Weiß und extrem solide Verteidigung mit Schwarz; in der 7. Runde wird die Eröffnungsvorbereitung von Nodirbek Abdusattorov und Javohir Sindarov an den Brettern 1 und 2 über das Schicksal des gesamten Matches entscheiden;

Koeffizientenvorteil: Usbekistan führt nicht nur bei den Punkten, sondern ist auch beim wichtigsten Sonneborn-Berger-Koeffizienten (141) die absolut stärkste Mannschaft des Turniers; dies verschafft unserem Team selbst bei einem Unentschieden einen Vorteil;

Zentralasiatische Frauensensation: In der Frauengruppe Kasachstanmit 12 Punkten gleichauf mit China zu sehen, zeigt, dass das Niveau des Frauenschachs in der Region die Weltelite erreicht hat.

Die größten Kämpfe des menschlichen Intellekts finden auf den 64 Feldern in Samarkand statt, und die Flagge Usbekistans erobert erneut die Spitze des Podiums.

Was glauben Sie, wie das Ergebnis des «Goldenen Matches» in der 7. Runde zwischen Usbekistan und China ausfallen wird? Können Nodirbek Abdusattorov und unsere Jungs den olympischen Goldpokal in Samarkand behalten? Hinterlassen Sie Ihre persönlichen Prognosen und Wünsche in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des historischen Erfolgs unserer Nationalmannschaft mit allen Schachbegeisterten!