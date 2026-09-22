Lionel Messi beendet seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft

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Lionel Messi beendet seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, bereitet sich auf sein letztes Spiel im Nationaltrikot vor. Der Stürmer von Inter Miami hat bestätigt, dass er für sein Abschiedsspiel gegen Benin, das das Ende seiner historischen internationalen Karriere markieren soll, ein spezielles Trikot tragen wird. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com hatte der 39-jährige Fußballer seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft nach seiner glänzenden Leistung bei seiner sechsten Weltmeisterschaft offiziell angekündigt. Auf persönliche Einladung von Cheftrainer Lionel Scaloni wird der Stürmer am 6. Oktober im Monumental-Stadion gegen Benin zum letzten Mal für Argentinien auflaufen.

Ein historisches Abschiedsspiel und ein besonderes Trikot

Dieses Freundschaftsspiel ist als einzigartige Hommage an die enormen Verdienste des legendären Spielers auf der internationalen Bühne geplant. Millionen von Fans weltweit, darunter auch die Anhänger in Usbekistan, erwarten diesen emotionalen Abend mit großer Spannung.

Am Dienstag präsentierte Lionel Messi auf seiner Social-Media-Seite ein spezielles Trikot, das diesem bedeutenden Datum gewidmet ist. Das auf Instagram veröffentlichte Video zeigt das für das kommende Spiel speziell angefertigte Trikot, das er mit der Aufschrift «Das letzte Spiel… Ein Trikot für die Ewigkeit» teilte.

Ein gewaltiges Erbe über zwei Jahrzehnte

Während seiner über zwanzigjährigen Karriere in der Nationalmannschaft bestritt Lionel Messi 207 Länderspiele für Argentinien. Er ist derzeit der Rekordspieler des Teams und hält mit 125 Toren und 68 Vorlagen alle wichtigen Bestmarken.

Seine Sammlung internationaler Trophäen schreibt wahre Fußballgeschichte. Dazu gehören die olympische Goldmedaille 2008, die Siege bei der Copa América 2021 und 2024 sowie der Gewinn der Finalissima 2022.

Das internationale Vermächtnis des Spielers wurde jedoch durch den Sieg bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar weiter gefestigt. Als Hauptakteur des Turniers wird das Abschiedsspiel von Lionel Messi als Abschluss eines der glänzendsten Kapitel der Sportgeschichte erwartet.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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