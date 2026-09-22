Kapitänin der italienischen U-20-Frauennationalmannschaft äußert sich vor dem Halbfinale gegen Spanien

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Kapitänin der italienischen U-20-Frauennationalmannschaft äußert sich vor dem Halbfinale gegen Spanien

Die entscheidenden Phasen der U-20-Weltmeisterschaft der Frauen laufen. In einem exklusiven Interview mit La Repubblica sprach Azzurra Gallo, Kapitänin der italienischen Jugendauswahl, die im Halbfinale auf Spanien trifft, über die Stimmung im Team, die bisherigen Ergebnisse und aktuelle Themen im Frauenfußball. Ihr zufolge ist das Erreichen dieser Phase eine außergewöhnliche Realität für die Mannschaft. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Azzurra Gallo betonte, dass sie die Verantwortung als Kapitänin sowohl auf als auch neben dem Platz tief empfindet. Ihrer Meinung nach beschränkt sich Führung nicht nur auf technische Leistungen, sondern erfordert auch menschliche Beziehungen zu den Teamkolleginnen. Sie merkte zudem an, dass das gegenseitige Vertrauen und die Geschlossenheit die Mannschaft gestärkt haben.

Teamgeist und Turnieratmosphäre

Die Kapitänin unterstrich den engen Zusammenhalt innerhalb des italienischen Teams und erinnerte daran, wie die Spielerinnen ihre Freizeit verbringen. Sie erwähnte, dass Tischtennis, das Kartenspiel Burraco und gemeinsame Mahlzeiten eine besondere Energie im Team erzeugen. In solchen Momenten scheint die Zeit stillzustehen und das Team fühlt sich wie eine Familie an.

Während des Interviews wurden auch Probleme im Frauenfußball und Zukunftsperspektiven angesprochen. Gallo äußerte den Wunsch, eines Tages eine Frau an der Spitze des Fußballverbandes zu sehen. Sie betonte, dass trotz der rasanten Entwicklung des Frauenfußballs noch viel getan werden müsse, um die Lohnlücke zu den männlichen Kollegen zu schließen.

Neue FIFA-Regeln und das Spiel gegen Spanien

Gleichzeitig wurden die neuen FIFA-Regeln positiv bewertet. Die Vorschrift, dass jede Frauen-Nationalmannschaft eine weibliche Cheftrainerin oder Assistenztrainerin haben muss, ermöglicht es den Spielerinnen, sich freier zu entfalten. Sie betonte, dass die Beziehung zu Cheftrainer Matteucci und Assistenztrainerin Lisi hervorragend sei.

Zum morgigen Gegner Spanien befragt, erklärte die italienische Kapitänin, dass sie keine Angst vor dem Gegner hätten. Obwohl sie um die Stärke der Spanierinnen wissen, sind die Italienerinnen bereit, einen würdigen Kampf zu liefern. Bei Reggaeton und spanischer Musik in der Kabine bereitet sich das Team in bester Stimmung auf den Weg zum Titel vor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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