Lamine Yamal spricht über den Umgang mit falschen Gerüchten und Mediendruck

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Lamine Yamal spricht über den Umgang mit falschen Gerüchten und Mediendruck

Barcelona Der junge Star Lamine Yamal hat offen darüber gesprochen, wie er mit Falschmeldungen und der ständigen Aufmerksamkeit der Medien in seinem Privat- und Berufsleben umgeht. Wie Goal.com berichtet, gab der spanische Nationalspieler zu, dass er anfangs Schwierigkeiten hatte, mit dieser Negativität umzugehen, aber mit der Zeit gelernt hat, das Rauschen von außen zu ignorieren. Wie Goal.com berichtet .

In der laufenden Saison Barcelona steht das talentierte Wunderkind, das in nur sieben La Liga-Spielen bereits 7 Tore erzielt hat, natürlich im Fokus der Weltöffentlichkeit. Mit zunehmender Bekanntheit sieht er sich einem ständigen Strom täglicher Gerüchte und unnötiger Kontroversen gegenüber. Doch das junge Talent des katalanischen Klubs bewältigt diese Herausforderungen professionell.

Mediendruck und Falschmeldungen

In einem Interview mit L'Equipe sprach der Teenager über sein Verhältnis zur Presse und wie er sich im Laufe der Zeit angepasst hat. Er erklärte, dass ihn der ständige Strom haltloser und falscher Informationen zu Beginn seiner Karriere sehr verletzt habe und er dies nicht habe nachvollziehen können.

«Als ich jünger war, habe ich das nicht verstanden, weil die meisten Kontroversen oder Gerüchte über mich falsch waren. Ich wurde ständig so beobachtet! Ich fragte mich: 'Das habe ich doch gar nicht getan, warum sagen sie das?'», erinnert sich Lamine Yamal an die Vergangenheit.

Kommerzielles Interesse und ein reifer Ansatz

Mit der Zeit erkannte der Spieler, dass sein Name von Natur aus ein riesiges kommerzielles Interesse weckt. Er verstand, dass einige Medienvertreter Geschichten erfinden, nur um von seiner enormen weltweiten Popularität zu profitieren.

Deshalb betrachtet er solche Situationen heute aus einer völlig anderen Perspektive. Yamal betont, dass es für ihn am wichtigsten ist, dass seine Mutter ruhig bleibt und weiß, dass diese Berichte falsch sind. Wenn seine Angehörigen die Wahrheit kennen, beunruhigt ihn das Geschwätz anderer überhaupt nicht.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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