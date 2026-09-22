US-Wasserversorgungssysteme im Visier von Hackern

Es wurde bekannt, dass über tausend US-Anbieter von Wasser- und Abwasserentsorgungsdiensten einem ernsthaften Cyberrisiko ausgesetzt sind, da Schadsoftware in der Lage ist, Anmeldedaten und aktive Sitzungstoken von Mitarbeitern zu stehlen. Laut ixbt.com zeigte eine Studie des Cybersicherheitsunternehmens SpyCloud, dass kritische Infrastruktureinrichtungen anfällig für relativ einfache Eindringversuche sind. Dies berichtet Techcrunch.com und meldet.

Experten betonen, dass Infostealer-Schadsoftware zwar nicht neu ist, ihre weite Verbreitung Hackern jedoch den einfachen Zugang zu Netzwerken ermöglicht, selbst ohne den Einsatz von AI-Tools. SpyCloud analysierte eine Datenbank mit über 66.000 offengelegten Systemen von fast 10.000 Organisationen, die bei der US-Umweltschutzbehörde registriert sind.

Den Studienergebnissen zufolge wurden bei fast 20 Prozent der geprüften Anbieter, konkret bei 1.787 Organisationen, Mitarbeiterdaten durch Schadsoftware gestohlen. Bei mindestens 250 davon wurden Zugangsdaten offengelegt, die direkten Zugriff auf operative Netzwerke sowie Fernzugriffssysteme zur Steuerung von Wasserfluss und Pumpen ermöglichen.

Lieferkette und einzelne Schwachstellen

Während der Analyse wurde festgestellt, dass auch ein Gerät im Netzwerk eines ungenannten Anbieters von Messtechnik mit Schadsoftware infiziert war. Über dieses Gerät wurden Passwörter von 167 Versorgungsunternehmen gestohlen, die auf diese Technologie angewiesen sind. SpyCloud-Vertreter Jason Lancaster betonte, dass dieser einzelne Vorfall Kriminellen den Zugriff auf Hunderte nicht miteinander verbundene Organisationen ermöglichte.

Infostealer-Programme stehlen nicht nur gespeicherte Passwörter, sondern auch Sitzungstoken, die signalisieren, dass ein Benutzer im System aktiv ist. Dadurch können Hacker sich als legitime Benutzer anmelden und Multi-Faktor-Authentifizierungssysteme (MFA) umgehen. Kriminelle handeln mit solchen Daten auf speziellen Plattformen.

Weitere Bedrohungen der Infrastruktur und Fazit

Diese Studie wurde nach einer Reihe von Cyberangriffen auf US-Wasserversorger veröffentlicht. Regierungskreise bringen diese Angriffe mit Gruppen in Verbindung, die mit dem Iran in Verbindung stehen. SpyCloud-Experten gaben jedoch an, keine Beweise dafür gefunden zu haben, dass bei den Iran-bezogenen Angriffen gestohlene Passwörter verwendet wurden.

In diesen Fällen war das Problem eher auf Schwachstellen wie Standardpasswörter bei physischen Steuerungen und mechanischen Schaltern zurückzuführen. Dennoch betonen Experten, dass der Diebstahl von Passwörtern weiterhin einer der Hauptfaktoren für die Bedrohung der Sicherheit kritischer Infrastrukturen bleibt und der Wassersektor all diese Risiken gleichzeitig angehen muss.