12-jähriger Pokémon-Blogger stirbt nach Kampf gegen Krebs

Avery Garcia, ein 12-jähriger Junge aus den USA, der sich durch Pokémon-Inhalte eine große Fangemeinde in den sozialen Medien aufgebaut hatte, ist nach einem fast achtjährigen Kampf gegen den Krebs verstorben.

Im Internet Avery the Poke Kid Der Junge, der unter diesem Namen bekannt war, verstarb am Freitag, den 18. September, um 19:00 Uhr. Seine Eltern, Christian Garcia und Rebecca Rosa-Valentin, gaben die traurige Nachricht in den sozialen Medien bekannt.

Nach Angaben seiner Eltern war Avery vor Kurzem in ein Hospiz verlegt worden. Er erhielt in jungen Jahren die Diagnose Pankreatoblastom, ein seltener Bauchspeicheldrüsentumor im vierten Stadium.

Die Familie aus Everett, Washington, hatte gehofft, noch einige Monate mit ihrem Sohn verbringen zu können. Doch am 18. September brachten sie ihn für eine Routineuntersuchung ins Krankenhaus, wo sich sein Zustand unerwartet schnell verschlechterte.

Die Familie berichtete, dass sie die letzten Momente mit Avery an einem seiner Lieblingsorte im Krankenhaus verbrachte: dem Dachgarten.

Avery wurde 2019 mit einem Pankreatoblastom diagnostiziert. Um sein Leben zu retten, wurde eine komplexe Operation durchgeführt, bei der Bauchspeicheldrüse, Gallenblase, Milz, Zwölffingerdarm, die Hälfte der Leber, ein Teil des Magens und mehrere Fuß des Dünndarms entfernt wurden.

Danach war der Junge auf ständige medizinische Versorgung angewiesen und war bereits zuvor zweimal in hospizlicher Betreuung.

Trotz alledem fand Avery große Freude an seinem Hobby: dem Sammeln von Pokémon-Karten und dem Erstellen von Videos darüber. Im letzten Jahr gewann er durch seine Videos, in denen er Pokémon-Packs öffnete und seine Sammlung präsentierte, ein großes Publikum.

Seine Follower-Zahlen auf Instagram, YouTube, TikTok und Facebook beliefen sich insgesamt auf über 600.000.

Avery nutzte seine Leidenschaft auch, um anderen Kindern zu helfen. Er brachte Pokémon-Karten ins Krankenhaus, um sie mit anderen Kindern zu teilen, die ebenfalls in Behandlung waren.

Anfang September erfüllte sich Avery einen weiteren großen Traum und erreichte 100.000 Abonnenten auf YouTube.

Seine Eltern betonten, dass sie fast acht Jahre lang gemeinsam mit ihrem Sohn gekämpft haben, und baten darum, diese schwere Zeit nun im Kreise ihrer Angehörigen verbringen zu dürfen.

Sie dankten zudem Averys Followern in den sozialen Medien und erklärten, dass diese ihrem Sohn große Freude und Unterstützung geschenkt hätten.

Die Familie bat darum, ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren. Sie betonten, dass es eines der größten Geschenke und eine Ehre ihres Lebens war, Averys Eltern zu sein.