3,5-Meter-Hai schwimmt in Park in Busan und sorgt für Aufsehen

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3,5-Meter-Hai schwimmt in Park in Busan und sorgt für Aufsehen

Südkorea– Im Bukhang Waterfront Park in Busan schwimmt seit vier Tagen ein riesiger Hai in einem künstlichen Kanal, nachdem er aus dem Meer eingedrungen war. Zunächst wurde seine Länge auf 13 Fuß geschätzt, spätere Untersuchungen ergaben jedoch eine Größe von etwa 11 Fuß 6 Zoll, also 3,5 Metern.

Am 18. September um 8:57 Uhr meldete ein Passant eine dunkle Gestalt in der Nähe des öffentlichen Gehwegs. Daraufhin entsandte die Küstenwache ein spezielles Rettungsteam, Küstenboote und ein Patrouillenschiff.

Experten versuchten sechs Stunden lang, den Hai zurück ins Meer zu leiten. Nachdem das Nationale Institut für Fischereiwissenschaft jedoch davor gewarnt hatte, dass ein gewaltsames Vertreiben im flachen Wasser einen Angriff provozieren könnte, wurde die Operation um 15:15 Uhr abgebrochen.

Der Hai wurde am 19. September erneut gesichtet und hat den Kanal noch nicht verlassen. Etwa alle 15 Minuten taucht er auf, zeigt seine Rückenflosse und verschwindet wieder in der Tiefe.

Der Vorfall hat einen Besucheransturm ausgelöst. Am Samstag kamen 8.800 Menschen und am Sonntag fast 10.000, um den Hai zu sehen. Einige reisten sogar aus anderen Städten an.

Aus Sicherheitsgründen wurden Warnschilder aufgestellt und die Besichtigungszeit auf 30 Minuten begrenzt. Die Polizei stoppte zudem eine Person, die rohes Hühnerfleisch ins Wasser warf, um den Hai zu füttern.

In einem tieferen Bereich des Kanals wurde später ein kleinerer, etwa 90 Zentimeter langer Fisch gesichtet. In sozialen Medien wurde spekuliert, es handele sich um ein Hai-Junges, was die Behörden jedoch nicht bestätigten.

Experten vermuten, dass es sich um einen Dunkelhai oder einen Bronzehai handelt. Die Stadtverwaltung von Busan erklärte, der Hai könnte auf der Suche nach Nahrung in das Hafengebiet gelangt sein.

Die Behörden warten nun darauf, dass der Hai bei steigendem Wasserstand von selbst in das offene Meer zurückkehrt, anstatt ihn gewaltsam zu vertreiben.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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