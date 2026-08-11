Kühe und Bullen wurden zu „Gästen“ am Picknicktisch (Video)

·131·Welt
Kühe und Bullen wurden zu „Gästen“ am Picknicktisch (Video)

Eine Familie, die auf der Badara-Weide in der Türkei picknickte, erlebte eine unerwartete Situation. Nachdem Kühe und Bullen den Duft des Essens wahrgenommen hatten, näherten sie sich nacheinander der Familie und versuchten, von den Speisen zu fressen.

Rinder näherten sich dem Picknicktisch

Nachdem die frei auf der Weide grasenden Tiere den Geruch von Lebensmitteln wahrgenommen hatten, begannen sie, sich um die Picknickenden zu versammeln.

Die Familienmitglieder versuchten, die Kühe und Bullen vom Picknicktisch fernzuhalten, um ihr Essen zu retten.

Das Picknick wurde zu einem Fangspiel

Doch die Rinder wollten sich nicht so leicht zurückziehen. Dadurch begann zwischen den Familienmitgliedern und den Tieren ein lustiges Fangspiel.

Die Situation umfasste:

• Kühe und Bullen näherten sich dem Picknicktisch;

• die Familie versuchte, sie zu vertreiben;

• die Tiere kehrten immer wieder zum Essen zurück.

Auch Umstehende beobachteten die Szene lachend

Die Versuche der Picknickenden, ihr Essen zu schützen, und die wiederkehrenden Rinder brachten auch die Menschen in der Umgebung zum Lachen.

So wurde aus einem gewöhnlichen Erholungstag ein unerwartetes und lustiges Erlebnis.

Wenn solche „Gäste“ zu Ihrem Picknick kämen, würden Sie das Essen mit ihnen teilen oder sie vertreiben? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie die Geschichte mit Ihren Liebsten.

TürkeiBadara
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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