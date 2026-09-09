Fischer nach acht Tagen lebend aus dem Ozean gerettet

Ein Fischer in Mexiko wurde lebend gerettet, nachdem er acht Tage lang allein in einem kleinen Boot auf dem Pazifischen Ozean festsaß. Hector Marquez Martinez, unter Freunden und Familie als „Chiko“ bekannt, wurde vermisst, nachdem er von der Küste von Puerto Angel, Oaxaca, zu einem Angelausflug aufgebrochen war.

Er „Josmarcito“ brach mit einem kleinen Boot namens auf und sollte innerhalb weniger Stunden zurückkehren. Als Hector jedoch nicht nach Hause kam, machte sich seine Familie große Sorgen. Daraufhin wurde eine Suche eingeleitet.

An den Suchmaßnahmen waren seine Verwandten, lokale Fischer, Freiwillige sowie die mexikanische Marine beteiligt. Hector wurde am 31. August als vermisst gemeldet und acht Tage später, am Sonntag, den 6. September, gefunden.

Er wurde 260 Seemeilen, also etwa 299 Meilen, südlich von Huatulco von der Besatzung eines vorbeifahrenden Frachtschiffs entdeckt. Die Schiffsbesatzung konnte Kontakt zu dem Fischer in seinem kleinen Boot aufnehmen.

Die Besatzung versorgte ihn mit Lebensmitteln, Trinkwasser und Treibstoff und leitete die Informationen über Hectors Standort an die zuständigen Behörden weiter. Doch obwohl der Fischer gefunden wurde, war seine Tortur noch nicht vorbei.

Es wurde berichtet, dass aufgrund von Kommunikationsproblemen es nicht sofort möglich war, Hector an Bord des Frachtschiffs zu bringen. Dies berichtete Need To Know.

Der Regierungssekretär von Oaxaca Jesus Romero Lopez teilte mit, dass Rettungsmaßnahmen im Gange seien, um Hector in Sicherheit zu bringen.

Schließlich wurde am 7. September ein wichtiger Erfolg erzielt. Das Schiff der mexikanischen Marine, ARM „Monte Albán“, erreichte Hectors Boot und führte die Rettungsaktion durch.

Die Marine berichtete, dass die ARM „Monte Albán“ das kleine Boot lokalisierte, den Fischer sicher rettete und an Bord brachte.

Das Erstaunlichste ist, dass sein Zustand trotz der acht Tage, die er auf dem Ozean umherirrte, stabil war . Er litt unter Dehydrierung und wurde vom medizinischen Personal der Marine medizinisch versorgt.

So wurde Hector Marquez Martinez, dessen Schicksal seine Angehörigen mehrere Tage lang in Sorge versetzt hatte, nach einer achttägigen Tortur lebend gerettet. Er befindet sich derzeit unter der Aufsicht von Spezialisten, und sein Gesundheitszustand wird als stabil gemeldet.