Französin nach 12 Jahren Gefangenschaft endlich gerettet

In Pakistan wurden die 54-jährige französische Staatsbürgerin Sylvie Yasmina und ihre fünf Kinder aus einer schrecklichen, 12 Jahre andauernden Gefangenschaft befreit. Berichten zufolge wurde die Frau in dieser Zeit von ihrem Ehemann zu Hause festgehalten und war regelmäßigen physischen und psychischen Gewalttaten ausgesetzt.

Dieser grauenhafte Vorfall wurde aufgedeckt, nachdem es einem ihrer Söhne gelang, heimlich aus dem Haus zu fliehen und die Polizei zu informieren. Basierend auf den Angaben des Jugendlichen führten die Strafverfolgungsbehörden einen speziellen Einsatz durch.

Im Zuge des schnellen Einsatzes wurden Sylvie Yasmina und ihre fünf Kinder sicher gerettet. Der Mann, der sie jahrelang ihrer Freiheit beraubt hatte, wurde am Tatort festgenommen und in Haft genommen.

Derzeit stehen die betroffene Frau und ihre Kinder unter staatlichem Schutz. Es wurde bekannt gegeben, dass ihnen die notwendige medizinische und psychologische Hilfe zuteilwird.

Die Strafverfolgungsbehörden führen eine umfassende Untersuchung zu diesem Fall durch.