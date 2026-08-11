Anwohner zerstören Transformator, nachdem Kuh in Indien an Stromschlag stirbt

·75·Welt
Anwohner zerstören Transformator, nachdem Kuh in Indien an Stromschlag stirbt

In einem indischen Dorf wurde eine Kuh durch einen starken Stromschlag von einem Transformator getötet. Im Land werden Kühe als heilige Tiere verehrt und sind für viele Familien zugleich eine wichtige Lebensgrundlage. Der Vorfall löste daher großen Unmut unter den Anwohnern aus.

Aus Protest gegen die Nachlässigkeit im Stromnetz versammelten sich die Dorfbewohner am Ort des Geschehens und griffen den Transformator an. Die wütende Menge beschädigte Strommasten und den Transformator, woraufhin das gesamte Gebiet ohne Strom blieb.

Als die Lage eskalierte, trafen Polizeibeamte am Ort des Geschehens ein. Die Ordnungskräfte beruhigten die Menge und brachten die Situation unter Kontrolle.

Das Stromversorgungsunternehmen erklärte sich Berichten zufolge bereit, den beschädigten Transformator zu reparieren und dem Besitzer der verendeten Kuh den entstandenen Schaden zu ersetzen.

Indien
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Drei Männer in Polen retten Mädchen beim Sturz aus dem fünften StockDrei Männer in Polen retten Mädchen beim Sturz aus dem fünften StockHeute, 20:19Wussten Sie, dass bei Seepferdchen die Männchen die Jungen zur Welt bringen? (Video)Wussten Sie, dass bei Seepferdchen die Männchen die Jungen zur Welt bringen? (Video)Heute, 18:34Das Schicksal chinesischer Männer in der Falle falscher BräuteDas Schicksal chinesischer Männer in der Falle falscher BräuteHeute, 18:04Chinesische Rakete explodiert 85 Sekunden nach dem StartChinesische Rakete explodiert 85 Sekunden nach dem StartHeute, 17:34Video von Tee mit lebendem Frosch in China erschüttert soziale NetzwerkeVideo von Tee mit lebendem Frosch in China erschüttert soziale NetzwerkeHeute, 17:02KI-Geräte zur Fütterung streunender Tiere in Dubai gestartetKI-Geräte zur Fütterung streunender Tiere in Dubai gestartetHeute, 12:16
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert