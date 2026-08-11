Anwohner zerstören Transformator, nachdem Kuh in Indien an Stromschlag stirbt

In einem indischen Dorf wurde eine Kuh durch einen starken Stromschlag von einem Transformator getötet. Im Land werden Kühe als heilige Tiere verehrt und sind für viele Familien zugleich eine wichtige Lebensgrundlage. Der Vorfall löste daher großen Unmut unter den Anwohnern aus.

Aus Protest gegen die Nachlässigkeit im Stromnetz versammelten sich die Dorfbewohner am Ort des Geschehens und griffen den Transformator an. Die wütende Menge beschädigte Strommasten und den Transformator, woraufhin das gesamte Gebiet ohne Strom blieb.

Als die Lage eskalierte, trafen Polizeibeamte am Ort des Geschehens ein. Die Ordnungskräfte beruhigten die Menge und brachten die Situation unter Kontrolle.

Das Stromversorgungsunternehmen erklärte sich Berichten zufolge bereit, den beschädigten Transformator zu reparieren und dem Besitzer der verendeten Kuh den entstandenen Schaden zu ersetzen.