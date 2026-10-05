Medizinischer Flugzeugabsturz in den USA: Sechs Personen an Bord vermutlich tot

Am 3. Oktober stürzte ein medizinisches Flugzeug, das von den Bermudas nach Boston unterwegs war, in der Nähe der Insel Nantucket im US-Bundesstaat Massachusetts in den Atlantischen Ozean. Es wird vermutet, dass alle sechs Personen an Bord ums Leben gekommen sind. Dies berichteten die US-Küstenwache und Reuters.

Es wurde festgestellt, dass es sich um eine in Kanada registrierte Gulfstream G100 handelte, die einen medizinischen Evakuierungsflug von Bermuda nach Boston durchführte. Das Flugzeug gehörte der Firma Latitude Air Ambulance und hatte zwei Piloten, zwei medizinische Fachkräfte, einen Patienten sowie eine Begleitperson an Bord.

Als sich das Flugzeug Nantucket näherte, meldete die Besatzung einen Defekt im elektrischen System und erklärte den Notfall. Danach brach der Kontakt zu den Fluglotsen ab. Flugdaten zeigen, dass das Flugzeug innerhalb kurzer Zeit aus einer Höhe von etwa 24.000 Fuß rapide sank.

Such- und Rettungsteams fanden vor der Küste von Nantucket Trümmerteile des Flugzeugs. Die US-Küstenwache stellte die 66-stündige Suche am 4. Oktober ein. Während der Suche wurden keine Überlebenden gefunden.

Die Firma Latitude Air Ambulance teilte mit, dass ihre vier Mitarbeiter sowie der Patient und seine Begleitperson als verstorben gelten.

Offiziellen Angaben zufolge waren die vier Besatzungsmitglieder kanadische Staatsbürger, während der Patient und seine Begleitperson aus Bermuda stammten. Die Absturzursache ist noch unklar. Die zuständigen Behörden in den USA und Kanada untersuchen den Vorfall.