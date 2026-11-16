UFC 337 offiziell angekündigt: Historisches Turnier findet 2027 in Orlando statt

Dies wurde von der Promotion während der Übertragung von UFC 334 bekannt gegeben. Damit kehrt die UFC nach einer mehrjährigen Pause nach Orlando zurück. Die Stadt wird zum fünften Mal in der Geschichte der Organisation Gastgeber eines UFC-Events sein.

Das Turnier UFC 337 findet am Samstag, den 20. Februar 2027, in der Kia Center Arena in Orlando, Florida, USA, statt.

Die UFC hat offiziell ein weiteres wichtiges Datum im Kalender für 2027 bestätigt. Die weltweit führende MMA-Promotion kehrt im Februar nach Orlando zurück. Bei diesem Event handelt es sich nicht um eine gewöhnliche Fight Night, sondern um das nummerierte Turnier UFC 337. Interessanterweise hat die Organisation noch nicht bekannt gegeben, wer das Octagon betreten wird.

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Bemerkenswert ist, dass dies das erste nummerierte UFC-Turnier sein wird, das in Orlando stattfindet. Die vorangegangenen vier Veranstaltungen fanden ebenfalls in der Arena statt, die heute als Kia Center bekannt ist und damals unter dem Namen Amway Center firmierte.

Wer steht bisher auf der Fight Card?

Bisher wurde die Liste der Kämpfe für UFC 337 noch nicht veröffentlicht. Es gibt keine offiziellen Informationen über den Hauptkampf, Titelkämpfe oder andere Teilnehmer des Turniers.

Daher ist es nicht ratsam, Berichte über bestimmte Athleten oder potenzielle Gegner als bestätigte Informationen zu betrachten. Es wird erwartet, dass die UFC die Fight Card in naher Zukunft schrittweise bekannt gibt.

Für die Fans stellt sich vor allem die Frage, mit welchen Kämpfen das erste nummerierte Turnier in Orlando bereichert wird und welche Stars die Organisation für den Hauptkampf des Abends auswählen wird.

Wie startet die UFC ins Jahr 2027?

Der UFC-Kalender für den Beginn des Jahres 2027 wird immer klarer. Unter den nummerierten Turnieren wird das erste Event des Jahres UFC 336 sein, das am 30. Januar in der Scotiabank Arena in Toronto, Kanada, stattfindet.

Für dieses Turnier sind zwei Titelkämpfe geplant: Im Fliegengewicht verteidigt Champion Joshua Van seinen Gürtel gegen Manel Kape. Zudem tritt Carlos Prates gegen Michael Morales um den Interimstitel im Weltergewicht an.

Danach wird die UFC im Februar auch Veranstaltungen in Sydney, Australien, und Cleveland, USA, durchführen. Am 20. Februar ist dann UFC 337 an der Reihe.

Die ersten Monate des Jahres 2027 versprechen also sehr ereignisreich für MMA-Fans zu werden. Die nummerierten Turniere in Toronto und Orlando könnten zu den meistdiskutierten Sportereignissen des neuen Jahres zählen.

Nun richtet sich alle Aufmerksamkeit auf die Fight Card von UFC 337. Wer bei dem historischen Turnier in Orlando kämpfen wird und wie der Hauptkampf des Abends aussehen wird, bleibt vorerst ein Geheimnis.