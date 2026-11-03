Privatflugzeug in den USA abgestürzt: Alle neun Insassen ums Leben gekommen

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Privatflugzeug in den USA abgestürzt: Alle neun Insassen ums Leben gekommen

Am Sonntag, dem 1. November, stürzte ein Privatflugzeug in der Nähe der Stadt Greenacres im US-Bundesstaat Florida ab. Bei dem Unglück kamen alle neun Personen an Bord ums Leben.

Ersten Informationen zufolge stürzte das Flugzeug in einem Wohngebiet ab. Beim Aufprall kam es zu einer heftigen Explosion und einem anschließenden Brand. An der Absturzstelle entstand ein tiefer Krater, und Trümmerteile wurden in der Umgebung verstreut.

Trotz des Brandes und der Explosion am Unfallort gibt es nach ersten Berichten keine Verletzten unter der Bevölkerung am Boden. Dies ist angesichts der Tatsache, dass sich der Absturz in einem Wohngebiet ereignete, ein wichtiger Umstand.

Die Ursache des Absturzes, ob ein technischer Defekt während des Fluges vorlag oder andere Faktoren eine Rolle spielten, ist derzeit noch unbekannt. Auch wurden noch keine weiteren Informationen zur Identität der neun Personen an Bord veröffentlicht.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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