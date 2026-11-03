Schweres Unglück am Mount Everest: Zwei Hubschrauber kollidieren auf 4.200 Metern Höhe (Video)

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Schweres Unglück am Mount Everest: Zwei Hubschrauber kollidieren auf 4.200 Metern Höhe (Video)

In Nepal, an den Ausläufern des Mount Everest, dem höchsten Gipfel der Welt, hat sich ein schwerer Flugunfall mit Todesfolge ereignet. Auf einem Hubschrauberlandeplatz im Dorf Pheriche, das auf einer Höhe von etwa 4.200 bis 4.371 Metern über dem Meeresspiegel und etwas unterhalb des Everest-Basislagers liegt, kollidierten zwei kommerzielle Luftfahrzeuge während des Landevorgangs.

Bei dieser Tragödie kam ein Tourist ums Leben, drei weitere Personen erlitten schwere Verletzungen.

Wie es zu dem Unfall kam: Kollision der Rotoren in der Luft

Die Videoaufnahmen zeigen deutlich die Annäherung der beiden Hubschrauber an den Landeplatz, den Moment der Landung und den darauf folgenden Absturz:

  • Missverständnis zwischen den Piloten: Ersten Ermittlungen zufolge wurde die Kollision durch eine fehlerhafte Kommunikation und ein Missverständnis zwischen den Piloten verursacht. Da sich der Landeplatz in dieser Höhe außerhalb des Kontrollbereichs des Tower-Personals des Flughafens Lukla befindet, mussten die Besatzungen den Flugverkehr eigenständig über offenen Funkverkehr koordinieren.

  • Rotor-Kollision und Absturz: Während ein Hubschrauber auf dem schneebedeckten Gelände landete, näherte sich der andere zu stark an, woraufhin sich die rotierenden Rotorblätter berührten. Infolgedessen gerieten die Luftfahrzeuge ins Trudeln, stürzten auf den schneebedeckten Boden und zerbrachen in mehrere Teile.

  • Beteiligte Unternehmen: An dem Unfall waren Hubschrauber der nepalesischen Privatunternehmen Fishtail Air und Dynasty Air beteiligt. Einer der Hubschrauber transportierte Touristen, die vom Berg evakuiert wurden, während der andere mit Expeditionsfracht beschäftigt war.

Opfer, Verletzte und saisonaler Andrang

Nach dem Vorfall wurden umgehend Rettungs- und medizinische Hilfsmaßnahmen eingeleitet:

  • Ein Tourist kam ums Leben: Fishtail Air Ein 47-jähriger indischer Staatsbürger, der sich an Bord des Hubschraubers befand, verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch am Unfallort.

  • Verletzte nach Kathmandu geflogen: Ein weiterer Tourist an Bord — ein neuseeländischer Staatsbürger — sowie die Piloten beider Hubschrauber wurden mit schweren Verletzungen unterschiedlichen Grades in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Kathmandu evakuiert.

  • Druck während der Hochsaison: Derzeit befindet sich die Trekking-Saison im Himalaya auf ihrem Höhepunkt. Nach starken Schneefällen hat der Zustrom von Tausenden Bergsteigern und Touristen, sobald sich das Wetter besserte, das Aufkommen an Hubschrauberflügen rund um Pheriche und Lukla vervielfacht.

Die nepalesische Zivilluftfahrtbehörde hat eine offizielle Untersuchungskommission eingesetzt, um Verstöße gegen die Flugsicherheitsvorschriften zu prüfen.

NepalMount EverestFishtail AirDynasty AirLuftfahrtunfall
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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