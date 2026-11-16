Die Ukraine steckt in einer schweren demografischen Krise. Die Bevölkerung des Landes ist in den letzten fünf Jahren um 12,7 Millionen Menschen zurückgegangen. Dies wurde offiziell von Professor Dmitriy Shushpanov vom Institut für Demografie der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine bestätigt. Während zum 1. Januar 2022 noch 41,2 Millionen Menschen im Land lebten, befinden sich derzeit in den von der ukrainischen Regierung kontrollierten Gebieten nur noch etwa 28,5 Millionen Einwohner.

Wichtige Indikatoren und Ursachen des demografischen Wandels

Nach Angaben von Ella Libanova, Direktorin des Instituts für Demografie der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine, und Professor Dmitriy Shushpanov hat sich die demografische Lage drastisch verschlechtert. Von den 41,2 Millionen zu Beginn des Jahres 2022 ist die Bevölkerungszahl bis Mitte 2026 auf 28,5 Millionen gesunken. Es ist zu beachten, dass sich die Zahl von 28,5 Millionen nur auf die von Kiew kontrollierten Gebiete bezieht. Da seit 2001 keine vollständige Volkszählung mehr durchgeführt wurde, schätzen Experten die aktuelle Bevölkerungszahl anhand von Daten der Mobilfunkbetreiber und spezieller demografischer Modelle.

Hauptfaktoren für den Bevölkerungsrückgang:

Massive Migration. Seit Beginn des Krieges haben über 6 Millionen Ukrainer das Land verlassen und leben weiterhin im Ausland. Im Jahr 2025 wanderten 290.000 Menschen aus, im ersten Halbjahr 2026 weitere 244.000.

Drastischer Geburtenrückgang. Die Geburtenrate in der Ukraine liegt bei 0,8 bis 0,9 Kindern pro Frau. Um die Bevölkerungszahl stabil zu halten, wäre ein Wert von mindestens 2,1 erforderlich.

Natürlicher Rückgang und Sterblichkeit. Die Sterberate ist fast dreimal so hoch wie die Geburtenrate. So verlor das Land im Jahr 2025 durch natürliche Ursachen und die Folgen des Krieges über 300.000 Menschen.

Überalterung der Nation. Der Anteil der über 60-Jährigen in der Gesellschaft ist von 24,5 % auf fast 30 % gestiegen. Der Anteil der Kinder sank von 18 % auf 14 %, was den Arbeitsmarkt und das Rentensystem massiv unter Druck setzt.

Wie wird sich diese demografische Krise Ihrer Meinung nach auf den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!