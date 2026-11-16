Neues Weltranking der usbekischen Taekwondo-Athleten: Wer ist in den Top 10?

Die World Taekwondo Federation (WT) hat traditionsgemäß die Ergebnisse für Ende Oktober ausgewertet und das Weltranking für November veröffentlicht. Demnach haben sich eine Reihe talentierter Vertreter der usbekischen Nationalmannschaft fest in den Top 50 etabliert. Dies zeugt von der Aktivität und den hohen Leistungen unserer Athleten auf internationaler Bühne.

Führende bei den Männern

In den Gewichtsklassen der Männer erzielten die usbekischen Taekwondo-Kämpfer hervorragende Ergebnisse.

Gewichtsklasse bis 80 kg: Jasurbek Jaysunov belegt im Weltranking den 4. Platz und erzielte damit das beste Ergebnis unseres Teams (108,27 Punkte).

Gewichtsklasse bis 68 kg: Najmiddin Qosimxojiyev kletterte in seiner Gewichtsklasse auf den 6. Platz (57,60 Punkte). Ebenfalls in den Top 50 dieser Klasse platzierten sich Omadbek Otabekov (35. Platz), Diyorbek To‘xliboyev (38. Platz) und Shohjahon Ahmedov (43. Platz).

Gewichtsklasse bis 87 kg: Yodgorbek Jo‘raboyev belegte den 7. Platz (34,00 Punkte), während Shohjahon Karimboyev den 23. Platz (14,64 Punkte) erreichte.

Gewichtsklasse über 87 kg: Marat Mavlonov stieg im Ranking auf den 10. Platz (53,47 Punkte).

Weitere Gewichtsklassen: In der 54-kg-Klasse belegen Jahongir Xudoyberdiyev (14. Platz) und Yosinbek Odilov (26. Platz), in der 63-kg-Klasse Nazarali Nazarov (15. Platz) und Asadbek Soataliyev (31. Platz) sowie in der 74-kg-Klasse Mironshohmirzo Muzaffarov (12. Platz) und Axadjon Muxtorov (47. Platz) vordere Plätze.

Gewichtsklasse Athlet und Platzierung Ranking-Punkte 54 kg Jahongir Xudoyberdiyev (14) 29,68 63 kg Nazarali Nazarov (15) 22,08 68 kg Najmiddin Qosimxojiyev (6) 57,60 74 kg Mironshohmirzo Muzaffarov (12) 29,51 80 kg Jasurbek Jaysunov (4) 108,27 87 kg Yodgorbek Jo‘raboyev (7) 34,00 +87 kg Marat Mavlonov (10) 53,47

Erfolge bei den Frauen

Unsere Taekwondo-Kämpferinnen stehen den Männern in nichts nach und belegen ebenfalls Spitzenplätze im Weltranking.