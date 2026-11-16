Neues Weltranking der usbekischen Taekwondo-Athleten: Wer ist in den Top 10?
Die World Taekwondo Federation (WT) hat traditionsgemäß die Ergebnisse für Ende Oktober ausgewertet und das Weltranking für November veröffentlicht. Demnach haben sich eine Reihe talentierter Vertreter der usbekischen Nationalmannschaft fest in den Top 50 etabliert. Dies zeugt von der Aktivität und den hohen Leistungen unserer Athleten auf internationaler Bühne.
Führende bei den Männern
In den Gewichtsklassen der Männer erzielten die usbekischen Taekwondo-Kämpfer hervorragende Ergebnisse.
Gewichtsklasse bis 80 kg: Jasurbek Jaysunov belegt im Weltranking den 4. Platz und erzielte damit das beste Ergebnis unseres Teams (108,27 Punkte).
Gewichtsklasse bis 68 kg: Najmiddin Qosimxojiyev kletterte in seiner Gewichtsklasse auf den 6. Platz (57,60 Punkte). Ebenfalls in den Top 50 dieser Klasse platzierten sich Omadbek Otabekov (35. Platz), Diyorbek To‘xliboyev (38. Platz) und Shohjahon Ahmedov (43. Platz).
Gewichtsklasse bis 87 kg: Yodgorbek Jo‘raboyev belegte den 7. Platz (34,00 Punkte), während Shohjahon Karimboyev den 23. Platz (14,64 Punkte) erreichte.
Gewichtsklasse über 87 kg: Marat Mavlonov stieg im Ranking auf den 10. Platz (53,47 Punkte).
Weitere Gewichtsklassen: In der 54-kg-Klasse belegen Jahongir Xudoyberdiyev (14. Platz) und Yosinbek Odilov (26. Platz), in der 63-kg-Klasse Nazarali Nazarov (15. Platz) und Asadbek Soataliyev (31. Platz) sowie in der 74-kg-Klasse Mironshohmirzo Muzaffarov (12. Platz) und Axadjon Muxtorov (47. Platz) vordere Plätze.
Gewichtsklasse
Athlet und Platzierung
Ranking-Punkte
54 kg
Jahongir Xudoyberdiyev (14)
29,68
63 kg
Nazarali Nazarov (15)
22,08
68 kg
Najmiddin Qosimxojiyev (6)
57,60
74 kg
Mironshohmirzo Muzaffarov (12)
29,51
80 kg
Jasurbek Jaysunov (4)
108,27
87 kg
Yodgorbek Jo‘raboyev (7)
34,00
+87 kg
Marat Mavlonov (10)
53,47
Erfolge bei den Frauen
Unsere Taekwondo-Kämpferinnen stehen den Männern in nichts nach und belegen ebenfalls Spitzenplätze im Weltranking.
Gewichtsklasse bis 67 kg: Ozoda Sobirjonova belegte den 7. Platz (78,93 Punkte) und erzielte damit das beste Ergebnis des Frauenteams.
Gewichtsklasse bis 57 kg: Madina Mirabzalova kletterte auf den 8. Platz (62,42 Punkte), während Shabbona Abduvaliyeva auf den 16. Platz aufstieg (50,56 Punkte).
Gewichtsklasse bis 62 kg: In dieser Klasse schafften es gleich drei unserer Athletinnen in die Top 50: Diyora Azizova (16. Platz), Mohidil O‘ktamjonova (17. Platz) und Sevinch Hayitova (35. Platz).
Gewichtsklasse über 73 kg: Svetlana Saidova (Osipova) belegte den 13. Platz (61,95 Punkte), während Iroda Mirtojiyeva auf dem 28. Platz liegt (28,08 Punkte).
Gewichtsklasse
Athletin und Platzierung
Ranking-Punkte
53 kg
Laylo Xasanova (25)
21,81
57 kg
Madina Mirabzalova (8)
62,42
62 kg
Diyora Azizova (16)
30,15
67 kg
Ozoda Sobirjonova (7)
78,93
+73 kg
Svetlana Saidova (13)
61,95
Diese Ergebnisse zeigen, dass die usbekische Taekwondo-Schule international immer stärker wird und unsere Athleten zu den Weltbesten gehören.
Glauben Sie, dass Jasurbek Jaysunov und Ozoda Sobirjonova in naher Zukunft die Spitze des Weltrankings erreichen können? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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