Khamzat Chimaev besiegt ehemaligen UFC-Champion: Was passierte im Kampf gegen Chris Weidman?

So wurde das Duell zwischen den beiden ehemaligen UFC-Champions zum Hauptereignis des Turniers. Der Kampf fand um den Crossover-Meisterschaftsgürtel der RAF im Halbschwergewicht statt.

Eigentlich sollte Chimaev gegen Colby Covington antreten. Doch der US-Sportler musste den Kampf verletzungsbedingt absagen. Die Organisation verpflichtete daraufhin den ehemaligen UFC-Champion Chris Weidman als Ersatz.

Am 14. November fand in der Etihad Arena in Abu Dhabi, VAE, das nächste Turnier der Organisation Real American Freestyle (RAF) statt. Im Hauptkampf des Abends trat Khamzat Chimaev gegen den US-Amerikaner Chris Weidman an.

Khamzat Chimaev hat erneut seine Überlegenheit im Ringen unter Beweis gestellt. Beim RAF-Turnier in Abu Dhabi traf der ehemalige UFC-Champion auf einen weiteren ehemaligen Champion, den US-Amerikaner Chris Weidman, und besiegte ihn durch technische Überlegenheit. Bemerkenswert ist, dass dieser Kampf ursprünglich gegen einen anderen Gegner geplant war.

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Khamzat ließ seinem Gegner keine Chance

Im Kampf zeigte Chimaev erneut sein hohes Niveau im Ringen. Er ließ seinem amerikanischen Kontrahenten kaum Raum für Gegenwehr und siegte durch technische Überlegenheit.

Laut MMA Fighting besiegte Chimaev Weidman durch technische Überlegenheit. Die Nachrichtenagentur Arab News berichtete, dass der Athlet den Sieg in weniger als zwei Minuten perfekt machte.

Dieses Ergebnis setzt Chimaevs Erfolgsserie bei RAF-Wettbewerben fort. Er hatte bereits zuvor eine Reihe von Kämpfen gegen bekannte MMA-Kämpfer für sich entschieden.

Chris Weidman ist kein einfacher Gegner

Chris Weidman gilt als einer der berühmtesten Mittelgewichts-Champions in der Geschichte der UFC. Im Jahr 2013 besiegte er die brasilianische Legende Anderson Silva und beendete dessen lange Herrschaft als Champion.

Der US-Kämpfer verteidigte seinen Meistertitel später dreimal erfolgreich. Er verfügt nicht nur über MMA-Erfahrung, sondern auch über fundierte Kenntnisse im Freistilringen. Er erreichte zweimal den Status eines All-American bei NCAA-Wettbewerben.

Obwohl Weidman seine professionelle MMA-Karriere im Januar 2025 beendete, nimmt er weiterhin an Ringer- und Grappling-Turnieren teil. Daher war der Kampf gegen Chimaev auch für ihn eine wichtige Bewährungsprobe.

Chimaevs Erfolge im Ringen halten an

Neben seiner MMA-Karriere zeigt Khamzat Chimaev auch bei Ringerturnieren sein Können. Zu seinen Stärken gehören das schnelle Herbeiführen von Bodenkämpfen, die Kontrolle des Gegners und aggressive Angriffsaktionen.

Der Sieg in Abu Dhabi zeigte erneut, dass seine Fähigkeiten im Ringen auf höchstem Niveau sind.

Chimaev selbst hatte bereits früher Interesse an der Teilnahme an Ringer- und Grappling-Wettbewerben bekundet. Für ihn sind solche Turniere nicht nur eine Möglichkeit, die körperliche Fitness zu erhalten, sondern sich auch in anderen Disziplinen zu beweisen.

Somit endete der Kampf gegen Chris Weidman mit einem weiteren souveränen Sieg für Chimaev. Nun sind die Fans gespannt auf seinen nächsten Gegner und seine neuen Pläne auf der Ringermatte.