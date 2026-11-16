Pochettino plant erste Änderungen bei Manchester United

Bei Manchester Unitedbeginnt mit der Ära von Mauricio Pochettino eine Phase des radikalen Umbruchs für die Spieler. Der argentinische Trainer hat die Verbesserung der körperlichen Fitness des Teams zu einer seiner obersten Prioritäten erklärt. Berichten zufolge plant er, den üblichen freien Tag nach den Spielen zu streichen und die Spieler stattdessen für Regenerationseinheiten auf das Vereinsgelände zu beordern. Wie das Portal The Touchline berichtet, möchte Pochettino die Praxis beenden, dass die Spieler den Tag nach einem Spiel komplett frei haben. Statt zu Hause zu bleiben, sollen die Profis nun im Trainingszentrum Carrington erscheinen, um an speziellen Regenerationsprogrammen teilzunehmen. Pochettino will die Routine aus der Ära von Michael Carrick ändern Unter der Leitung von Michael Carrick hatten die Spieler von Manchester Unitedam Tag nach einem Spiel in der Regel komplett frei. Der neue Trainer beabsichtigt jedoch, diesen Ansatz zu ändern. Diese Änderung soll nicht dazu dienen, die Spieler übermäßig zu belasten, sondern die körperliche Erholung nach den Spielen zu optimieren, den Fitnesszustand zu überwachen und die Vorbereitung auf kommende Begegnungen systematischer zu gestalten.

Im modernen Fußball ist der Regenerationsprozess ein wesentlicher Bestandteil des Trainings. Dazu gehören leichte körperliche Betätigung, Muskelentspannung, Physiotherapie und individuelle Erholungsprogramme. Die Anwesenheit der Spieler auf dem Trainingsgelände ermöglicht es dem Stab, individuell mit jedem Einzelnen zu arbeiten. «Manchester United» hinkt in der Premier League bei den Fitnesswerten hinterher Der Grund für Pochettinos Entscheidung liegt in den schwachen körperlichen Werten des Teams in der englischen Premier League. Laut The Touchline belegt Manchester United in mehreren wichtigen statistischen Kategorien einen der hinteren Plätze der Liga: Gesamtdistanz: 19. Platz;

Distanz bei Sprints: 17. Platz;

Durchschnittliche Höchstgeschwindigkeit im Spiel: 19. Platz. Diese Zahlen verdeutlichen, dass das Team ernsthafte Probleme mit der Beweglichkeit auf dem Platz und der Aufrechterhaltung eines hohen Tempos hat. Besonders im modernen Fußball erfordern Pressing, schnelle Angriffe und ständiger Druck auf den Gegner eine hohe körperliche Fitness. Wenn die Spieler nicht über die gesamte Spieldauer eine hohe Intensität halten können, wird die Umsetzung taktischer Pläne schwierig. Pochettino will United zu einer laufstarken Mannschaft machen In der Trainerphilosophie von Mauricio Pochettino spielen hohe Intensität, aktives Pressing und mannschaftliche Geschlossenheit eine zentrale Rolle. Von seinen Teams wird verlangt, den Gegner in jedem Bereich des Spielfelds unter Druck zu setzen, um den Ball zu kämpfen und schnell von Angriff auf Abwehr umzuschalten. Daher ist der körperliche Zustand der Spieler für den argentinischen Spezialisten nicht nur ein Zusatzfaktor, sondern das Fundament seines taktischen Systems. Berichten zufolge wird Pochettino bei Manchester United auch der körperlichen Vorbereitung besondere Aufmerksamkeit schenken. Es gibt Meldungen, dass sein Sohn Sebastiano ebenfalls als Teil des Trainerstabs fungieren könnte.