MrBeast stellt mit 71,8 Millionen Aufrufen an einem Tag einen Rekord auf

·4·Welt
MrBeast stellt mit 71,8 Millionen Aufrufen an einem Tag einen Rekord auf

Einer der beliebtesten Content-Ersteller auf YouTube, MrBeast, hat einen weiteren großen Erfolg erzielt. Sein neues Video wurde innerhalb der ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung 71,8 Millionen Mal angesehen. Dies ist ein persönlicher Rekord für den YouTuber in Bezug auf die Aufrufe innerhalb eines Tages.

Das Interesse am Video zeigte sich nicht nur in der Anzahl der Aufrufe, sondern auch in der Dauer, die die Zuschauer damit verbrachten. Berichten zufolge sahen sich die Nutzer das Video durchschnittlich über 20 Minuten lang an.

Infolgedessen überstieg die gesamte Wiedergabezeit des Videos 1 Milliarde Minuten. Dies verdeutlicht, wie groß das Interesse an den Inhalten von MrBeast beim YouTube-Publikum ist.

In den letzten Jahren hat sich MrBeast durch seine Großprojekte, hohen Preisgelder und ungewöhnlichen Videos zu einem der bekanntesten Kreativen auf der Plattform entwickelt. Der neue Rekord fügt seiner Liste beeindruckender Erfolge auf YouTube einen weiteren hinzu.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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