Die Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten haben deutlich gemacht, dass das amerikanische Volk mit der zweijährigen Präsidentschaft von Donald Trump und der Politik der Republikaner zutiefst unzufrieden ist. Wie der bekannte Politikwissenschaftler Kamoliddin Rabbimov in seiner Kolumne auf Kun.uz betont, brachen die Ergebnisse dieser Wahl mit den Traditionen und boten ein überraschendes Bild. Der Sieg der Demokraten mit einem Rekordabstand sorgt für zahlreiche Diskussionen.

Drei wichtige Schlussfolgerungen aus den Wahlergebnissen

Hinsichtlich dieses politischen Prozesses und künftiger Wahlen lassen sich drei wesentliche Schlussfolgerungen ziehen:

Krieg gegen den Iran und die Müdigkeit der Öffentlichkeit: Die Amerikaner sind nicht nur unzufrieden mit der Inflation, den gestiegenen Ölpreisen und den sozioökonomischen Problemen, sondern auch damit, dass der Iran, der als relativ schwach galt, de facto die Oberhand gewonnen hat. Dieser Krieg wird von vielen als illegal, unmoralisch und aggressiv wahrgenommen. Es ist offensichtlich, dass die Kriege ihre Grenzen erreicht haben. Eine neue Generation politischer Führungskräfte und die Stimmung der «Rückkehr nach Hause»: In den Vereinigten Staaten wächst eine neue Generation heran. Sie ist des Status der USA als «Ausnahmenation» und des Interventionismus müde. Diese Kräfte wollen, dass Ressourcen innerhalb Amerikas bleiben und eine Politik der «Zurückhaltung» verfolgt wird. Der Sieg der Demokraten ist eigentlich eine Niederlage für Trump: Die Wähler stimmten nicht für das starke Programm der Demokraten, sondern aus Enttäuschung über Trump und die Republikaner. Die interne Zerrissenheit und die unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Demokraten könnten jedoch in Zukunft zu einem ernsthaften Problem für sie werden.

Wahlergebnisse und politische Trends Hauptfaktoren und Schlussfolgerungen Die Niederlage der Republikaner Dass selbst traditionelle Bundesstaaten für die Demokraten stimmten, zeigt die Unzufriedenheit mit Trumps Politik Isolationismus und Zurückhaltung Die Forderung der neuen Politikergeneration nach einer Reduzierung externer Verpflichtungen und einer «Rückkehr nach Hause» Differenzen innerhalb der Demokraten Unterschiedliche Ansätze zwischen moderaten Zentristen und Reformern

Konflikte und globale Ansätze innerhalb der Demokraten

Innerhalb der Demokratischen Partei wächst die Kluft zwischen moderaten zentristischen Linken und sozialdemokratischen Reformern, die radikale Veränderungen fordern. Während die Moderaten einen Rückzug aus dem Nahen Osten, aber eine Unterstützung für Europa und die Ukraine befürworten, sind die Reformer Anhänger eines vollständigen Isolationismus und befürworten sogar eine Verringerung der Sicherheitsbeziehungen zu Europa.

In der China-Frage befürworten beide Flügel zwar keinen großen Krieg, planen jedoch, Peking durch wirtschaftlichen Wettbewerb und die Festlegung von Grenzen, etwa im Bereich der künstlichen Intelligenz, in Schach zu halten.

Wird Trump den Krieg gegen den Iran stoppen?

Das amerikanische Volk hat bei den Wahlen offen zum Ausdruck gebracht, dass es gegen den Iran-Krieg ist. Die Geschichte zeigt jedoch, dass Präsidenten, die bei Zwischenwahlen verloren haben (Reagan, George W. Bush, Obama), die Kriege eher intensivierten, um eine Revanche zu erzielen, anstatt sie zu beenden. Trumps instabiler und unberechenbarer Charakter sowie die Ansichten einiger Personen in seinem Umfeld, dass man härter hätte kämpfen müssen, bergen das Risiko neuer Abenteuer. Es ist jedoch sicher, dass die Kriegsmüdigkeit der Bevölkerung von Jahr zu Jahr zunimmt.

Was glauben Sie, wie sich solche politischen Veränderungen in den USA und die Kriegsmüdigkeit der Öffentlichkeit auf die globale Politik auswirken werden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!