Wie Jensen Huang zum Ziel von Geheimdiensten wurde: Die Hintergründe eines beispiellosen Skandals
China hat eine der größten Geheimdienstoperationen der Welt gestartet, um seinen Technologiesektor zu stärken und eine globale Vormachtstellung zu erlangen. The Wall Street Journal berichtet, dass der weltberühmte Chef von Nvidia, Jensen Huang, möglicherweise eines der Hauptziele dieser groß angelegten Kampagne geworden ist.
Geheimdienstaktivitäten in beispiellosem Ausmaß und die Sorgen der USA
Es wird darauf hingewiesen, dass das Hauptziel darin besteht, fortschrittliche Technologien zu erlangen, die für die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft, die Modernisierung der Streitkräfte und die Ausweitung des Einflusses im In- und Ausland erforderlich sind. Nach Einschätzung europäischer Geheimdienste sind in China im Bereich Sicherheit und Nachrichtendienste etwa 600.000 Menschen tätig. Westliche Beamte betonen, dass es weltweit keine vergleichbare Aktivität in diesem Ausmaß gibt.
Laut Nicholas Eftimiades, einem ehemaligen Mitarbeiter des Nachrichtendienstes des US-Verteidigungsministeriums, ist der Westen an einen solchen Ansatz nicht gewöhnt und verfügt nicht über ausreichende Schutzmechanismen.
US-Beamte sind zutiefst besorgt darüber, dass chinesische Geheimdienste versucht haben könnten, Jensen Huang durch seine Beziehungen zu einer Frau zu beeinflussen, die mit dem Unternehmen Megaspeed aus Singapur Alice Huang in Verbindung steht. Nigel Inkster, ehemaliger Direktor des britischen Geheimdienstes MI6, ist der Ansicht, dass Huang für Peking nicht nur als Leiter eines führenden Technologieunternehmens von großem Interesse war, sondern auch aufgrund seiner Nähe zu Präsident Donald Trump und seiner Fähigkeit, die Chip-Exportpolitik der Regierung zu beeinflussen.
Die wichtigsten Aspekte des Konflikts
Details und offizielle Informationen
Chinas Geheimdienstkampagne
Eine globale Operation in beispiellosem Ausmaß zur Erlangung von Technologien
Die Rolle von Jensen Huang
Verdacht auf eine mögliche Zielperson chinesischer Geheimdienste und deren Verbindungen
Die Megaspeed-Untersuchung
Mögliche Lieferung fortschrittlicher Chips nach China über das Unternehmen aus Singapur
Entscheidung des Verwaltungsrats
Am 8. November wurde eine unabhängige Untersuchung angekündigt, am 12. November trat Huang zurück
Untersuchung und der Rücktritt von Jensen Huang
Der Skandal um Jensen Huang eskalierte Anfang November, als Berichte über seine Beziehung zu Alice Huang bekannt wurden. US-Geheimdienste vermuten, dass diese Frau mit dem chinesischen Geheimdienst zusammenarbeiten könnte.
Vor diesem Hintergrund am 8. November gab der Verwaltungsrat von Nvidia bekannt, dass eine unabhängige Untersuchung eingeleitet wurde, ob Huang zum Ziel ausländischer Geheimdienste geworden sein könnte. Das chinesische Außenministerium wies alle derartigen Anschuldigungen zurück und bezeichnete sie als unbegründete Verleumdung. In Singapur Megaspeed begannen die Ermittlungen gegen das Unternehmen bereits im Februar 2025, wobei die Strafverfolgungsbehörden Unregelmäßigkeiten bei der Dokumentation prüfen.
In der Zwischenzeit trat Jensen Huang, der Nvidia seit 1993 erfolgreich leitete, am 12. November zurück. Er legte offiziell seine Ämter als Präsident, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats nieder. Vorläufig wurde Finanzchefin Colette Kress zur Interimsleiterin des Unternehmens ernannt.
Wie wirkt sich Ihrer Meinung nach die Verwicklung von Führungskräften technologischer Giganten in geopolitische und nachrichtendienstliche Konflikte auf den globalen Markt aus? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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