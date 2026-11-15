China hat eine der größten Geheimdienstoperationen der Welt gestartet, um seinen Technologiesektor zu stärken und eine globale Vormachtstellung zu erlangen. The Wall Street Journal berichtet, dass der weltberühmte Chef von Nvidia, Jensen Huang, möglicherweise eines der Hauptziele dieser groß angelegten Kampagne geworden ist. Geheimdienstaktivitäten in beispiellosem Ausmaß und die Sorgen der USA Es wird darauf hingewiesen, dass das Hauptziel darin besteht, fortschrittliche Technologien zu erlangen, die für die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft, die Modernisierung der Streitkräfte und die Ausweitung des Einflusses im In- und Ausland erforderlich sind. Nach Einschätzung europäischer Geheimdienste sind in China im Bereich Sicherheit und Nachrichtendienste etwa 600.000 Menschen tätig. Westliche Beamte betonen, dass es weltweit keine vergleichbare Aktivität in diesem Ausmaß gibt. Laut Nicholas Eftimiades, einem ehemaligen Mitarbeiter des Nachrichtendienstes des US-Verteidigungsministeriums, ist der Westen an einen solchen Ansatz nicht gewöhnt und verfügt nicht über ausreichende Schutzmechanismen.

US-Beamte sind zutiefst besorgt darüber, dass chinesische Geheimdienste versucht haben könnten, Jensen Huang durch seine Beziehungen zu einer Frau zu beeinflussen, die mit dem Unternehmen Megaspeed aus Singapur Alice Huang in Verbindung steht. Nigel Inkster, ehemaliger Direktor des britischen Geheimdienstes MI6, ist der Ansicht, dass Huang für Peking nicht nur als Leiter eines führenden Technologieunternehmens von großem Interesse war, sondern auch aufgrund seiner Nähe zu Präsident Donald Trump und seiner Fähigkeit, die Chip-Exportpolitik der Regierung zu beeinflussen. Die wichtigsten Aspekte des Konflikts Details und offizielle Informationen Chinas Geheimdienstkampagne Eine globale Operation in beispiellosem Ausmaß zur Erlangung von Technologien Die Rolle von Jensen Huang Verdacht auf eine mögliche Zielperson chinesischer Geheimdienste und deren Verbindungen Die Megaspeed-Untersuchung Mögliche Lieferung fortschrittlicher Chips nach China über das Unternehmen aus Singapur Entscheidung des Verwaltungsrats Am 8. November wurde eine unabhängige Untersuchung angekündigt, am 12. November trat Huang zurück Untersuchung und der Rücktritt von Jensen Huang Der Skandal um Jensen Huang eskalierte Anfang November, als Berichte über seine Beziehung zu Alice Huang bekannt wurden. US-Geheimdienste vermuten, dass diese Frau mit dem chinesischen Geheimdienst zusammenarbeiten könnte. Vor diesem Hintergrund am 8. November gab der Verwaltungsrat von Nvidia bekannt, dass eine unabhängige Untersuchung eingeleitet wurde, ob Huang zum Ziel ausländischer Geheimdienste geworden sein könnte. Das chinesische Außenministerium wies alle derartigen Anschuldigungen zurück und bezeichnete sie als unbegründete Verleumdung. In Singapur Megaspeed begannen die Ermittlungen gegen das Unternehmen bereits im Februar 2025, wobei die Strafverfolgungsbehörden Unregelmäßigkeiten bei der Dokumentation prüfen.