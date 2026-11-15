Nvidia-Mitarbeiter fordern die Rückkehr des ehemaligen CEO Huang
Einer der weltweit größten Technologiegiganten, Nvidia, steckt in einer anhaltenden Krise. WIRED berichtet, dass Mitarbeiter des Unternehmens nach dem Rücktritt des ehemaligen CEO und Gründers Jensen Huang heftigen Protest äußern und seine Wiedereinsetzung fordern.
Über 1.600 Unterschriften und die Sorge der Belegschaft
Es heißt, dass ein internes Schreiben an den Vorstand des Unternehmens innerhalb kürzester Zeit über 1.600 Unterschriften von Mitarbeitern sammeln konnte. Viele Teammitglieder betonen, wie wichtig Huang für das Unternehmen ist, ungeachtet der Kontroversen in seinem Privatleben.
„Nvidia ist nur deshalb Nvidia, weil es Jensen gibt“, bemerkte einer der Mitarbeiter gegenüber WIRED.
Das Team ist zutiefst besorgt, dass das Fehlen einer Führungskraft die führende Position des Unternehmens auf dem Weltmarkt gefährden könnte. Bloomberg zufolge war Huang bereits vor seinem Rücktritt psychisch angeschlagen und hatte gegenüber Mitarbeitern eingeräumt, dass es für seine Fehler keine Rechtfertigung gebe.
Hintergründe
Details und Kennzahlen
Hauptforderung
Rückkehr von Jensen Huang in die Unternehmensführung
Gesammelte Unterschriften
Über 1.600 Mitarbeiter haben sich dem Appell an den Vorstand angeschlossen
Hauptsorge
Gefahr des Machtverlusts von Nvidia durch Führungslosigkeit
Reaktion aus China
Das chinesische Außenministerium wies Spionagevorwürfe im Fall Nvidia zurück
Kontroverse und der China-Faktor
Zur Erinnerung: Der Grafikprozessor-Entwickler Nvidia hatte zuvor den Rücktritt seines Gründers Jensen Huang von den Posten des Präsidenten und CEO bekannt gegeben. Grund dafür war seine enge Beziehung zu Alice Huang, die verdächtigt wurde, eine Informationsquelle für chinesische Regierungsstrukturen zu sein.
Gleichzeitig wies das chinesische Außenministerium alle Spionagevorwürfe rund um Nvidia entschieden zurück und bezeichnete sie als haltlos. Derzeit richtet sich die Aufmerksamkeit des globalen Technologiemarktes darauf, wie der Vorstand auf den Appell der Mitarbeiter reagieren wird.
Glauben Sie, dass der Vorstand unter dem Druck der Mitarbeiter gezwungen sein wird, Jensen Huang zurückzuholen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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