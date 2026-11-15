Nvidia-Mitarbeiter fordern die Rückkehr des ehemaligen CEO Huang

Einer der weltweit größten Technologiegiganten, Nvidia, steckt in einer anhaltenden Krise. WIRED berichtet, dass Mitarbeiter des Unternehmens nach dem Rücktritt des ehemaligen CEO und Gründers Jensen Huang heftigen Protest äußern und seine Wiedereinsetzung fordern.

Über 1.600 Unterschriften und die Sorge der Belegschaft

Es heißt, dass ein internes Schreiben an den Vorstand des Unternehmens innerhalb kürzester Zeit über 1.600 Unterschriften von Mitarbeitern sammeln konnte. Viele Teammitglieder betonen, wie wichtig Huang für das Unternehmen ist, ungeachtet der Kontroversen in seinem Privatleben.

„Nvidia ist nur deshalb Nvidia, weil es Jensen gibt“, bemerkte einer der Mitarbeiter gegenüber WIRED.

Das Team ist zutiefst besorgt, dass das Fehlen einer Führungskraft die führende Position des Unternehmens auf dem Weltmarkt gefährden könnte. Bloomberg zufolge war Huang bereits vor seinem Rücktritt psychisch angeschlagen und hatte gegenüber Mitarbeitern eingeräumt, dass es für seine Fehler keine Rechtfertigung gebe.