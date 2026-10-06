Wissenschaftler rekonstruieren das Gesicht eines 315.000 Jahre alten Homo sapiens

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Wissenschaftler rekonstruieren das Gesicht eines 315.000 Jahre alten Homo sapiens

Wissenschaftler haben das Gesicht eines Homo sapiens, der vor etwa 315.000 Jahren lebte und in Jebel Irhoud, Marokko, gefunden wurde, digital rekonstruiert.

Die Forschungsergebnisse wurden im September 2026 im Journal Heritage veröffentlicht. Experten nutzten für den Rekonstruktionsprozess die in Jebel Irhoud gefundenen Schädel-, Kiefer- und Zahnfragmente.

Die Wissenschaftler fügten die erhaltenen Knochenfragmente zu einem 3D-Modell zusammen und rekonstruierten die Gesichtsstruktur auf Basis eines anatomischen Modells des modernen Menschen. Dabei wurden auch Muskeln, Weichteile und Hautschichten berücksichtigt.

Im Rahmen der Studie wurden zwei Versionen des Gesichts erstellt. Eine wurde in Graustufen ohne Haare und Bart angefertigt, um die anatomischen Merkmale besser hervorzuheben. In der zweiten Variante wurden künstlerische Elemente wie Hautfarbe, Haare und Bart hinzugefügt.

Experten betonen, dass dieses Bild nicht als exaktes Abbild des Menschen von vor 315.000 Jahren betrachtet werden sollte, da in den Fossilien nicht genügend Beweise für Haar, Bart, Hautfarbe und bestimmte äußere Merkmale vorhanden sind.

Digitale Rekonstruktion des Gesichts eines Urmenschen aus verschiedenen Blickwinkeln.

Die in Jebel Irhoud gefundenen Überreste gehören zu den ältesten bekannten Vertretern der Art Homo sapiens. Ihr Alter wurde durch Studien im Jahr 2017 auf etwa 315.000 Jahre geschätzt.

Die neue Rekonstruktion ermöglicht es Wissenschaftlern, sich ein besseres Bild vom Aussehen der ersten Homo sapiens-Vertreter zu machen.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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