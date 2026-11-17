Eine der Legenden des brasilianischen Fußballs, Romario, hat erneut offen seine Unzufriedenheit mit der Arbeit des Nationaltrainers Carlo Ancelottizum Ausdruck gebracht. Der ehemalige Stürmer warf dem italienischen Experten vor, keine neuen Impulse in das Spiel der Mannschaft eingebracht zu haben, und forderte seinen Rücktritt. Seiner Meinung nach könnte die brasilianische Nationalmannschaft unter einem besseren Trainer spielen. Diese Aussage von Romario ist nicht nur bloße Kritik. Er betonte, dass ihm das Schicksal der Nationalmannschaft nicht gleichgültig sei und er das Recht habe, seine Meinung unter Nutzung seines Ansehens und seiner Stimme in der Öffentlichkeit zu äußern. „Treten Sie zurück!“ – Romario richtet sich an Ancelotti In einer Reaktion, die Romario in den sozialen Medien veröffentlichte, antwortete er auf Ancelottis Kommentare zu der Kritik.

„Als Antwort darauf möchte ich sagen: Ja, ich rede tatsächlich viel, weil mir unsere Nationalmannschaft nicht egal ist. Ich habe das Recht, meine Meinung zu äußern. Ich habe mein Ansehen und meine Stimme. Was Ancelottis Arbeit betrifft, so hat er keine neuen Impulse in das Spiel der Mannschaft gebracht. Ich sage es noch einmal: Treten Sie zurück! Wir werden einen anderen Trainer einstellen, der besser arbeitet als Sie“, sagte der ehemalige brasilianische Fußballer. Auf diese Weise verschärfte Romario seine Kritik weiter und signalisierte offen, dass die Führung der Nationalmannschaft die Trainerfrage überdenken müsse. Wann hat Ancelotti die brasilianische Nationalmannschaft übernommen? Carlo Ancelotti wurde 2025 zum Cheftrainer der brasilianischen Nationalmannschaft ernannt. Der Vertrag mit dem italienischen Experten läuft bis Ende Juli 2030. Seine Ernennung hatte große Erwartungen rund um die brasilianische Nationalmannschaft geweckt. Romarios jüngste Aussage zeigt jedoch, dass die Kritik am Spiel der Mannschaft und an der Arbeit des Trainers weiterhin anhält.