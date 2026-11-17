Das kirgisische Parlament debattiert über einen neuen Gesetzesentwurf, der die strafrechtliche Verantwortlichkeit für die Organisation und Werbung von Finanzpyramiden drastisch verschärfen soll. Laut „IA 24.kg“ sehen die vom Abgeordneten Dastan Bekeschew eingebrachten Änderungen vor, nicht nur die Teilnehmer der Pyramiden, sondern auch Banken zur Verantwortung zu ziehen, die illegal Online-Kredite im Namen von Bürgern ausstellen.

Strenge Strafen für Finanzpyramiden

Gemäß den vorgeschlagenen neuen Änderungen könnte für die Organisation von Finanzpyramiden eine Freiheitsstrafe von bis zu 12 Jahren verhängt werden. Zudem ist für Personen, die aktiv für solche zweifelhaften Projekte werben, eine Haftstrafe von bis zu 5 Jahren vorgesehen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, zu verhindern, dass die Bevölkerung betrogen wird und große Geldsummen verliert.

Initiative zur Haftung von Banken bei Krediten

Der Entwurf enthält auch neue Mechanismen, um zu verhindern, dass Betrüger Online-Kredite im Namen der Opfer aufnehmen. Demnach gilt:

24-Stunden-Sperrfrist: Banken müssen die Vergabe verdächtiger Online-Kredite für 24 Stunden aussetzen (mit der Möglichkeit, die Prüfung auf bis zu 5 Arbeitstage zu verlängern).

Alternative Kommunikationsmittel: Wenn Betrüger ein Telefon oder eine App gehackt haben, ist eine Bestätigung über diese Nummer strengstens untersagt; es ist eine andere sichere Kontaktmethode erforderlich.

Interne Untersuchung: Nach einer Beschwerde des Opfers ist die Bank verpflichtet, innerhalb von 10 Arbeitstagen (maximal 30 Kalendertage) eine interne offizielle Untersuchung durchzuführen.

Neue Verfahren und Anforderungen Rechtliche Folgen und Garantien Stopp von Strafzahlungen Während der Prüfung werden dem Schuldner keine Strafzinsen berechnet und die Forderung wird nicht an Inkassobüros weitergegeben. Bereinigung der Kredithistorie Wird nachgewiesen, dass der Bürger nicht zugestimmt hat, verliert die Bank das Recht auf Geldforderungen und bereinigt die Kredithistorie. Schutz des Eigentums Opfern wird erlaubt, das Eigentum der Verdächtigen bereits vor Gerichtsbeschluss pfänden zu lassen.

Schutz des Eigentums und Unterstützung der Opfer

Darüber hinaus erhalten Opfer von Betrug gemäß der neuen Initiative das Recht, eine Pfändung des Vermögens der Verdächtigen zu erwirken, ohne dass ein offizielles Gerichtsverfahren eingeleitet werden muss. Dies verhindert, dass Betrüger ihre Vermögenswerte verkaufen oder vor anderen verstecken.

Glauben Sie, dass die volle Haftung der Banken für die Sicherheit von Online-Krediten dazu beitragen wird, Betrugsfälle zu reduzieren? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!