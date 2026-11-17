In Brüssel fand das zweite interregionale Ministertreffen unter Beteiligung der Staaten der Schwarzmeerregion, des Südkaukasus und Zentralasiens statt. Der kasachische Außenminister Muhtar Tleuberdi betonte bei dem Treffen, dass die Republik den Transkaspischen Internationalen Transportweg („Mittlerer Korridor“) als zentrales Bindeglied zwischen Europa und Asien betrachte, und rief alle Parteien dazu auf, diesen gemeinsam auszubauen, um Handelswege zu diversifizieren. Laut der Nachrichtenagentur „Kazinform“ nahmen auch Vertreter aus Tadschikistan und Turkmenistan aktiv teil und bekundeten ihr Interesse an einer Zusammenarbeit in den Bereichen Verkehr, grüne Energie und Digitalisierung.

Kasachstan und die „Global Gateway“-Initiative

In seiner Rede stellte Muhtar Tleuberdi fest, dass die Entwicklung des Transit- und Transportpotenzials sowie die Modernisierung der Infrastruktur strategische Prioritäten für Kasachstan seien. Astana sei bereit, die Beziehungen zu europäischen und regionalen Partnern in den Bereichen Verkehr, Logistik, Energie und Digitalisierung weiter zu stärken. Insbesondere wurde die Bedeutung der Investitionsgewinnung und der Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Rahmen der EU-Initiative „Global Gateway“ (Global Gateway) hervorgehoben. Die kasachische Seite erklärte sich bereit, Zollabfertigungs- und Logistikprozesse gemeinsam zu optimieren, um ein effizientes und nachhaltiges eurasisches Verkehrsnetz zu schaffen.

Beteiligung von Tadschikistan und Turkmenistan sowie der globale Kontext

Beim Treffen legte der stellvertretende Außenminister Tadschikistans, Idibek Kalandar, die Prioritäten Duschanbes bei der Entwicklung der Transit- und Verkehrsinfrastruktur sowie in den Bereichen grüne Energie und Digitalisierung dar. Auch Vertreter Turkmenistans nahmen als Teil der zentralasiatischen Delegation teil und bestätigten ihre Unterstützung für eine Vertiefung der Zusammenarbeit in den Bereichen Verkehr, digitale Netze und Energie.

Dieses Treffen fand vor dem Hintergrund zahlreicher Hindernisse auf den wichtigsten Seewegen statt. Die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, betonte in einer Erklärung vor dem Treffen, dass Einschränkungen in der Straße von Hormus, die Blockade des Schwarzmeerkorridors und Probleme in der Bab-el-Mandeb-Straße die Länder dazu zwingen, aktiv nach alternativen Handelswegen und Energieversorgungsrouten zu suchen. Ihrer Ansicht nach gewinnen die Regionen Zentralasien, Südkaukasus und das Schwarze Meer unter diesen Bedingungen entscheidend an Bedeutung für den Ausbau der Verbindungen zwischen Europa und Asien.

Teilnehmer und Richtungen Hauptziele und Aufgaben Kasachstan Ausbau des „Mittleren Korridors“ und Modernisierung der Infrastruktur im Rahmen von „Global Gateway“ Tadschikistan und Turkmenistan Ausbau der regionalen Zusammenarbeit in den Bereichen Verkehr, grüne Energie und Digitalisierung Europäische Union Verdreifachung der Handelsströme bis 2030 und Verkürzung der Transitzeiten

Laut einer Pressemitteilung der Europäischen Kommission wurde der „Mittlere Korridor“ in die Flaggschiff-Initiativen der EU aufgenommen. Sein Hauptziel ist es, Zentralasien über das Kaspische Meer und den Südkaukasus direkt mit der Türkei und über das Schwarze Meer mit den europäischen Märkten zu verbinden, um bis 2030 die Handelsströme drastisch zu erhöhen und die Transportzeiten für Güter erheblich zu verkürzen.

Wie sehr wird Ihrer Meinung nach die Entwicklung des „Mittleren Korridors“ die Logistikprozesse in der Region beschleunigen und neue wirtschaftliche Möglichkeiten eröffnen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!