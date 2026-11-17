In Indien hat ein Baby, das sich äußerlich stark von den anderen Familienmitgliedern unterscheidet, die Aufmerksamkeit von Internetnutzern auf sich gezogen. Das Video des Kindes, das durch seine helle Haut und blonden Haare auffällt, verbreitet sich in den sozialen Netzwerken und löst zahlreiche Diskussionen aus.

Das verbreitete Video zeigt eine indische Frau, die ihren Sohn badet. Nutzer, die die Aufnahmen sahen, äußerten sich erstaunt über das ungewöhnliche Aussehen des Babys. Besonders seine sehr helle Haut und das helle Haar zogen die Blicke vieler auf sich.

Unter der lokalen Bevölkerung sind unterschiedliche Ansichten über das Kind entstanden. Einige bewerten sein Aussehen als außergewöhnliches Phänomen und bezeichnen es sogar als „Gott auf Erden“.

Auch in den Kommentaren unter dem Video konnten die Nutzer ihr Erstaunen nicht verbergen. Bisher liegen jedoch keine verlässlichen Informationen über die genauen Ursachen für das Erscheinungsbild des Kindes vor.

Experten betonen, dass die Haut- und Haarfarbe von Babys von genetischen Faktoren abhängt und bestimmte genetische Merkmale bei anderen Familienmitgliedern möglicherweise nicht offensichtlich in Erscheinung treten. Daher ist es nicht korrekt, allein anhand eines Videos Schlussfolgerungen über die Herkunft oder den Gesundheitszustand des Kindes zu ziehen.