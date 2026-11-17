Die brasilianische Fußballlegende Ronaldinho führte in Dubai für einen kasachischen Jungen einen der alten Bräuche des kasachischen Volkes durch – die „Tusau-keser“-Zeremonie. Dieser Tradition zufolge werden die Fesseln an den Füßen eines Kindes, das gerade erst anfängt, selbstständig zu laufen, durchschnitten. Dies symbolisiert den Wunsch, dass das Kind in Zukunft mutige und erfolgreiche Schritte im Leben macht.

Die interessante Geschichte begann mit einer besonderen Wahl des Jungen. Sein Vater zeigte ihm Bilder berühmter Persönlichkeiten wie Lionel Messi, Gennadiy Golovkin, Mike Tyson und Elon Musk und fragte ihn, wen er wählen würde. Der Junge zeigte ohne zu zögern auf das Foto des brasilianischen Fußballers Ronaldinho.

Einige Zeit später gelang es der Familie, Ronaldinho in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu treffen. Sie baten die Fußballlegende, die „Tusau-keser“-Zeremonie für ihren Sohn durchzuführen. Ronaldinho nahm das Angebot an und durchschnitt die Fesseln des Jungen.

Bolaning otasi futbolchiga minnatdorchilik bildirib, o‘g‘li ham kelajakda Ronaldinyo kabi muvaffaqiyatli va ko‘pchilikka tanilgan inson bo‘lib yetishishiga umid bildirdi.