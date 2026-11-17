Die brasilianische Nationalmannschaft hat ihre Fans in einem weiteren Freundschaftsspiel mit einem Kantersieg begeistert. Nach der überraschenden Niederlage im vorangegangenen Spiel gegen Japan feierten die „fünffachen Weltmeister“ diesmal Singapur gegen die Nationalmannschaft mit einem 7:0-Erfolg einen sehr deutlichen Sieg.

Vinícius' schneller Hattrick und eine Torgala

Von Beginn an übernahmen die Brasilianer die Initiative. Wie berichtet, wurde der Spielstand bereits in der 9. Minute durch Vinícius Júnior eröffnet. Nur sechs Minuten später trug sich der Stürmer erneut in die Torschützenliste ein und erzielte einen Doppelpack. Noch vor Ablauf der 21. Minute krönte Vinícius einen weiteren Angriff mit einem Tor und vollendete bereits in der ersten Halbzeit seinen Hattrick. Danach ließen die Brasilianer nicht locker:

In der 31. Minute erhöhte