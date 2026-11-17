7 Tore: Brasilien rehabilitiert sich nach peinlicher Niederlage gegen Singapur
Die brasilianische Nationalmannschaft hat ihre Fans in einem weiteren Freundschaftsspiel mit einem Kantersieg begeistert. Nach der überraschenden Niederlage im vorangegangenen Spiel gegen Japan feierten die „fünffachen Weltmeister“ diesmal Singapur gegen die Nationalmannschaft mit einem 7:0-Erfolg einen sehr deutlichen Sieg.
Vinícius' schneller Hattrick und eine Torgala
Von Beginn an übernahmen die Brasilianer die Initiative. Wie berichtet, wurde der Spielstand bereits in der 9. Minute durch Vinícius Júnior eröffnet. Nur sechs Minuten später trug sich der Stürmer erneut in die Torschützenliste ein und erzielte einen Doppelpack. Noch vor Ablauf der 21. Minute krönte Vinícius einen weiteren Angriff mit einem Tor und vollendete bereits in der ersten Halbzeit seinen Hattrick. Danach ließen die Brasilianer nicht locker:
In der 31. Minute erhöhte
das junge Talent Endrick auf 4:0. In der zweiten Halbzeit trugen sich auch
Estêvão (51. Minute) und Rayan (65. Minute) in die Torschützenliste ein. In der 74. Minute sorgte der singapurische Verteidiger
Raul Suhaimi mit einem Eigentor für den 7:0-Endstand. Spielteilnehmer
FIFA-Weltrangliste
Ergebnis
Brasilien
Platz 6
7 (Sieg)
Singapur
Platz 149
0 (Niederlage)
Kontext und Aufstellungen
Zur Erinnerung: Die brasilianische Nationalmannschaft hatte zuvor am 14. November in einem Freundschaftsspiel gegen Japan mit 2:3 verloren. Dieser Kantersieg half dem Team, sich mental zu erholen und das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen.
Die Teams traten in folgender Besetzung an:
Singapur:
Mahbud, Hariss (Bukhari, 58.), Baharuddin (Chu, 89.), Zulqarnaen (Que, 59.), Mahler (Anuar, 70.), Ryhan (Teh, 89.), Song (Shahin, 71.), Nakamura (Mao, 88.), Stewart (Akbar, 88.), Shahiran (Pereira, 89.), Ikhsan Fandi (Tan, 70.). Brasilien:
Lucas Perri, Gabriel dos Santos (Vitor Reis, 60.), Jonathan Jesus (Arthur Dias, 71.), Douglas Santos, Vanderson Scardovelli, Bruno Guimarães (Marlon Gomes, 61.), Rayan (Andre Luis, 80.), João Gomes (Allan Elias, 60.), Vinícius Júnior (Gabriel Bontempo, 60.), Estêvão (Alison Santana, 70.), Endrick. Was glauben Sie, wie sich die produktive Leistung von Vinícius Júnior und der hohe Sieg auf die kommenden Pflichtspiele Brasiliens auswirken werden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
Sizningcha, Vinisius Juniorning bu kabi sermahsul o‘yini va jamoaning yirik g‘alabasi Braziliyaning kelgusi rasmiy o‘yinlariga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
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