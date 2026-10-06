Cyber-Leck in Dänemark: Persönliche Daten von 8,8 Millionen Menschen im Internet veröffentlicht

In Dänemark, das als eines der digital fortschrittlichsten Länder Europas gilt, kam es zu einem beispiellosen Datenleck, das die staatliche Sicherheit und die Privatsphäre der Bürger betrifft. Laut der renommierten Bloomberg Nachrichtenagentur haben sich unbekannte Personen Zugang zum zentralen Personenregister (CPR) des Landes verschafft.

Infolge dieses Cyber-Vorfalls wurden die Namen, genauen Wohnanschriften und vor allem die vertraulichen persönlichen Identifikationsnummern von fast 8,8 Millionen Menschen öffentlich zugänglich gemacht.

Wie konnten bei einer Bevölkerung von 6 Millionen Menschen die Daten von 8,8 Millionen Personen abfließen?

Diese Zahl warf viele Fragen auf, da die offizielle Einwohnerzahl Dänemarks derzeit etwa 6 Millionen Menschen beträgt. Die Behörden erklärten die Situation wie folgt:

Gesamtreichweite des Registers: Im zentralen Register des Landes (CPR) sind insgesamt etwa 11 Millionen Menschen erfasst. Diese Liste enthält nicht nur die derzeit lebende Bevölkerung, sondern auch Verstorbene und ehemalige Bürger, die ins Ausland gezogen sind.

Umfang der offengelegten Daten: Durch die Sicherheitsverletzung gelangte ein Großteil dieser Gesamtdatenbank – ein Datensatz von 8,8 Millionen Menschen – unter die Kontrolle Dritter.

Das Risiko der Identifikationsnummer: In Dänemark ist die persönliche CPR-Nummer der zentrale „digitale Schlüssel“ für die Eröffnung von Bankkonten, die Nutzung medizinischer Dienste und den Zugang zu allen staatlichen Portalen. Ihr Bekanntwerden erhöht das Betrugsrisiko drastisch.

„Ein extrem gefährlicher Vorfall“: Regierung leitet Notfalluntersuchung ein

Die dänische Ministerin für Hochschulbildung, Wissenschaft und Digitalisierung, Christina Egelund, gab eine offizielle Stellungnahme ab:

„Dies ist ein schwerwiegender und gefährlicher Vorfall von außergewöhnlichem Ausmaß. Wir können niemals zulassen, dass die Sicherheit des staatlichen Systems auf diese Weise gefährdet wird.“

Die Ministerin ordnete eine sofortige und vollständige Überprüfung aller Sicherheitsebenen des zentralen CPR-Systems an. Gleichzeitig rief sie alle Bürger zur Wachsamkeit auf und warnte eindringlich davor, auf verdächtige Anrufe, Phishing-Nachrichten oder E-Mail-Betrug hereinzufallen.

Eine digitale Lektion für die Welt

Experten sind der Meinung, dass der Diebstahl von Daten in diesem Ausmaß in einem westlichen Land, das seine öffentlichen Dienste zu 100 Prozent digitalisiert und den Papierkram vollständig abgeschafft hat, eine große Warnung für die ganze Welt darstellt.

Der Vorfall zeigt, dass bei einer zentralisierten Datenbank ein einziger Fehler oder eine Schwachstelle die Sicherheit der Bürger eines ganzen Landes gefährden kann. Derzeit läuft eine internationale Cyber-Untersuchung, um die Ursachen des Hackerangriffs oder des technischen Systemfehlers zu ermitteln.