71-jähriger Müllsammler entdeckt unerwartet 63.000 Dollar auf seinem Konto

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71-jähriger Müllsammler entdeckt unerwartet 63.000 Dollar auf seinem Konto

Ein 71-jähriger Mann in China, der über 20 Jahre lang seinen Lebensunterhalt mit dem Sammeln von wiederverwertbarem Müll bestritt, erlebte eine unerwartete Wendung in seinem Leben. Er wusste nicht, dass sich auf seinem Bankkonto über die Jahre 63.000 Dollar angesammelt hatten.

Anfang der 2000er Jahre verlor der Mann seine Arbeit in einem staatlichen Geschäft, in dem er fast 30 Jahre lang tätig war. Danach geriet er in finanzielle Schwierigkeiten, verschuldete sich und brach den Kontakt zu seinen Angehörigen ab. Er lebte in einem verlassenen Gebäude und schlug sich mit dem Sammeln von Müll durch.

Im Jahr 2024 begannen Sozialarbeiter, dem Mann zu helfen. Bei der Wiederherstellung seiner Dokumente wurde festgestellt, dass er seit 2015 Rente bezog, diese Gelder jedoch nie in Anspruch genommen hatte.

Infolgedessen hatten sich über die Jahre fast 63.000 Dollar auf seinem Rentenkonto angesammelt.

Nun plant der Mann, einen Teil seiner unerwarteten Ersparnisse für die Miete einer Wohnung auszugeben. Dieses Geld ermöglicht es ihm, nach vielen Jahren eines harten Lebens unter deutlich komfortableren Bedingungen zu leben.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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