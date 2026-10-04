71-Jähriger in Lhasa: Riesiger Tumor in Gewicht von drei Babys entfernt

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71-Jähriger in Lhasa: Riesiger Tumor in Gewicht von drei Babys entfernt

In der chinesischen Stadt Lhasa wurde einem 71-jährigen Mann ein riesiger Tumor operativ entfernt, der so viel wog wie drei Neugeborene zusammen.

Der ältere Mann stellte sich mit dieser massiven Wucherung im Krankenhaus vor. Es stellte sich heraus, dass der Tumor bereits seit fast 30 Jahren an seinem Körper vorhanden war, in den letzten zwei Jahren jedoch extrem schnell gewachsen war.

Die riesige, weiche Struktur erstreckte sich von der linken Schulter des Patienten bis zum unteren Rücken. Auf der Oberfläche des Tumors waren oberflächliche Blutgefäße deutlich sichtbar. Medizinische Untersuchungen ergaben, dass er Druck auf das umliegende Muskelgewebe ausübte.

Die Chirurgen entschieden sich für eine Operation. Der Tumor maß 56×54×28 Zentimeter. Die Spezialisten schnitten die Wucherung auf und lösten sie vorsichtig Schicht für Schicht vom umliegenden Gewebe. Dabei wurden auch die Blutgefäße, die den Tumor versorgten, abgebunden.

Infolgedessen wurde die riesige Masse vollständig in einem Stück entfernt. Wie Need To Know berichtet, wog sie 22 Pfund, also etwa 10 Kilogramm. Dieses Gewicht entspricht in etwa dem Gesamtgewicht von drei Neugeborenen, die im Durchschnitt jeweils 7 Pfund wiegen.

Dennoch verlor der Patient während der Operation nur wenig Blut. Nach Angaben der Ärzte betrug der Blutverlust während des Eingriffs etwa 100 Milliliter.

Die Narbe am Rücken des Mannes nach der operativen Entfernung des großen Tumors.

Nach der Entfernung des riesigen Tumors führten die Chirurgen eine spezielle rekonstruktive Operation durch. Mittels Lappenplastik wurde der große Gewebedefekt, der an der Stelle des entfernten Tumors entstanden war, verschlossen.

Laboruntersuchungen des entfernten Gewebes zeigten, dass es hauptsächlich aus reifen Fettzellen bestand.

Die Drainage des Patienten wurde fünf Tage nach der Operation entfernt. Die chirurgischen Nähte wurden nach zwei Wochen gezogen. Die Wunde heilte gut ab, und während der neunmonatigen Nachbeobachtung nach der Operation gab es keine Anzeichen für ein Wiederauftreten oder eine Ausbreitung des Tumors.

Die Ärzte betonten, dass das Risiko einer Metastasierung bei dieser Art von Tumor normalerweise gering ist. Er kann jedoch lokal rezidivieren und sich in einigen Fällen zu einer aggressiveren Tumorform entwickeln.

Aus diesem Grund muss der 71-jährige Patient aus Lhasa langfristig medizinisch überwacht werden. Dieser Prozess umfasst regelmäßige klinische Untersuchungen und bei Bedarf medizinische Scans.

Dieser ungewöhnliche medizinische Fall wurde kürzlich in einer medizinischen Fachzeitschrift beschrieben. Die Publikation erläutert die Methoden und chirurgischen Ansätze, die die Ärzte bei der Entfernung des riesigen Tumors angewandt haben.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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