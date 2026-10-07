Mann findet fast 19.000 Dollar im Müllsack und darf das Geld behalten

SüdkoreaIn der Stadt Incheon hat ein über 60-jähriger Mann 25 Millionen Won (etwa 18.700 Dollar) in einem Müllsack gefunden. Da sich der Besitzer des Geldes innerhalb von sechs Monaten nicht meldete, wurde dem Finder das Eigentumsrecht an der Summe zugesprochen.

Es wurde bekannt, dass der Mann das Geld am 10. Februar fand, als er in der Nähe eines Wohngebäudes im Stadtteil Jemulpo-gu in Incheon alte Kleidung aus einem 20-Liter-Müllsack sammelte.

Die 25 Millionen Won waren unter der Kleidung versteckt und in fünf Bündeln zu je 50.000-Won-Scheinen verpackt. Jedes Bündel enthielt 100 Banknoten und war mit speziellen Bändern der Bank von Korea versehen.

Der Mann meldete den Fund sofort der Polizei. Die Beamten überprüften Überwachungskameras in der Umgebung, führten Fingerabdruckanalysen durch und befragten Bewohner in Dutzenden von Wohnungen, um den Besitzer ausfindig zu machen.

Darüber hinaus wurden Informationen über das gefundene Geld auf dem nationalen Portal für verlorene Gegenstände und in einer Lokalzeitung veröffentlicht. Dennoch meldete sich innerhalb von sechs Monaten niemand, der Anspruch auf das Geld erhob.

SüdkoreaGemäß der südkoreanischen Gesetzgebung zu verlorenen Gegenständen kann das Eigentumsrecht an einer Fundsache auf den Finder übergehen, wenn der rechtmäßige Besitzer seinen Anspruch nicht innerhalb von sechs Monaten nach der öffentlichen Bekanntmachung geltend macht.

Aus diesem Grund übergab die Polizei das Geld im August an den Mann. Von den 25 Millionen Won wurden jedoch 22 Prozent Steuern sowie Kosten für die Zeitungsanzeige in Höhe von insgesamt 5,77 Millionen Won abgezogen. Dem Mann wurden schließlich 19,23 Millionen Won ausgezahlt.

Die Polizei gab an, dass keine Beweise für eine Verbindung des Geldes zu einem Verbrechen gefunden wurden. Da der Mann das Geld nach dem Fund ordnungsgemäß bei der Polizei abgegeben hatte, gab es keine Hindernisse für die Übertragung des Eigentumsrechts.