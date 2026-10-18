191 Gramm Gold aus Elektroschrott gewonnen

·2·Welt
191 Gramm Gold aus Elektroschrott gewonnen

Ein chinesischer Blogger gab bekannt, dass er aus Tausenden von SIM-Karten und anderem Elektroschrott Gold im Wert von 120.000 Yuan, also etwa 17.000 Dollar, extrahiert hat. Nachdem er ein Video des Prozesses in sozialen Netzwerken veröffentlicht hatte, löste der Clip hitzige Diskussionen aus.

Der in der Provinz Guangdong lebende Blogger behauptete, insgesamt 191,73 Gramm Gold aus alten SIM-Karten-Chips und anderen elektronischen Bauteilen gewonnen zu haben. Er erklärte, dass dafür komplexe Verfahren wie das Auflösen mit starken Säuren und die Rückgewinnung durch Elektrolyse angewendet wurden.

Ein Nutzer, der sich für das Video interessierte, kommentierte: „Es ist besser, ein Jahr lang Elektroschrott zu sammeln, als zehn Jahre lang zu arbeiten“, und bat den Blogger, ihn als Lehrling anzunehmen. Ein anderer Nutzer schrieb: „Kann man wirklich Gold aus SIM-Karten-Chips gewinnen? Davon habe ich noch nie gehört.“

Experten wiesen jedoch darauf hin, dass der Goldgehalt in gewöhnlichen SIM-Karten sehr gering ist. Obwohl im Video behauptet wurde, dass jede Karte 0,02 Gramm Gold enthalte, liegt dieser Wert tatsächlich bei nur 0,47 Milligramm. Das bedeutet, dass man etwa 400.000 SIM-Karten benötigen würde, um 191 Gramm Gold zu gewinnen.

Nach den entstandenen Debatten erklärte der Blogger, dass die verwendeten Materialien nicht nur aus einfachen SIM-Karten bestanden. Er sagte, dass das Gold auch aus vergoldeten Abfallchips aus der Telekommunikations- und Elektronikbranche gewonnen wurde.

„Dies ist keine Geschichte über jemanden, der Gold aus einfachen SIM-Karten gewinnt. Es ist ein legitimer Prozess des Recyclings bestimmter Elektronikabfälle in der Edelmetallverarbeitungsindustrie. Das Ziel des Videos war es nicht, für Aufsehen zu sorgen, sondern den Prozess und den Wert des Recyclings von Abfällen aufzuzeigen“, so der Blogger.

Experten warnten jedoch davor, diese Methode eigenmächtig nachzuahmen, da sie gefährlich sei. Bei der Goldextraktion werden extrem starke und korrosive Chemikalien verwendet. Diese können die menschliche Gesundheit ernsthaft schädigen und die Umwelt verschmutzen. Daher muss das Recycling von Elektroschrott unter speziellen Bedingungen und unter Einhaltung von Sicherheitsvorschriften erfolgen.

ChinaBloggerSIM-KarteElektroschrottGoldgewinnung
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Russland präsentiert einheimische SIM-Karten mit geschützten ProzessenRussland präsentiert einheimische SIM-Karten mit geschützten Prozessen29 April 19:26Kanäle in Manila nach starken Regenfällen mit Abfällen gefülltKanäle in Manila nach starken Regenfällen mit Abfällen gefüllt15 August 06:106-jähriges Mädchen in Nepal nach 3 Tagen lebend aus Trümmern gerettet6-jähriges Mädchen in Nepal nach 3 Tagen lebend aus Trümmern gerettet1 September 09:12Gold im Wert von 9 Millionen Euro in belgischer Wand gefundenGold im Wert von 9 Millionen Euro in belgischer Wand gefunden15 August 06:52Italienerin warf 1-Million-Euro-Los in den MüllItalienerin warf 1-Million-Euro-Los in den Müll14 August 18:14Zahl der auf die Erde zurückkehrenden Weltraumtrümmer stark gestiegenZahl der auf die Erde zurückkehrenden Weltraumtrümmer stark gestiegen7 August 19:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt