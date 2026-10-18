191 Gramm Gold aus Elektroschrott gewonnen

Ein chinesischer Blogger gab bekannt, dass er aus Tausenden von SIM-Karten und anderem Elektroschrott Gold im Wert von 120.000 Yuan, also etwa 17.000 Dollar, extrahiert hat. Nachdem er ein Video des Prozesses in sozialen Netzwerken veröffentlicht hatte, löste der Clip hitzige Diskussionen aus.

Der in der Provinz Guangdong lebende Blogger behauptete, insgesamt 191,73 Gramm Gold aus alten SIM-Karten-Chips und anderen elektronischen Bauteilen gewonnen zu haben. Er erklärte, dass dafür komplexe Verfahren wie das Auflösen mit starken Säuren und die Rückgewinnung durch Elektrolyse angewendet wurden.

Ein Nutzer, der sich für das Video interessierte, kommentierte: „Es ist besser, ein Jahr lang Elektroschrott zu sammeln, als zehn Jahre lang zu arbeiten“, und bat den Blogger, ihn als Lehrling anzunehmen. Ein anderer Nutzer schrieb: „Kann man wirklich Gold aus SIM-Karten-Chips gewinnen? Davon habe ich noch nie gehört.“

Experten wiesen jedoch darauf hin, dass der Goldgehalt in gewöhnlichen SIM-Karten sehr gering ist. Obwohl im Video behauptet wurde, dass jede Karte 0,02 Gramm Gold enthalte, liegt dieser Wert tatsächlich bei nur 0,47 Milligramm. Das bedeutet, dass man etwa 400.000 SIM-Karten benötigen würde, um 191 Gramm Gold zu gewinnen.

Nach den entstandenen Debatten erklärte der Blogger, dass die verwendeten Materialien nicht nur aus einfachen SIM-Karten bestanden. Er sagte, dass das Gold auch aus vergoldeten Abfallchips aus der Telekommunikations- und Elektronikbranche gewonnen wurde.

„Dies ist keine Geschichte über jemanden, der Gold aus einfachen SIM-Karten gewinnt. Es ist ein legitimer Prozess des Recyclings bestimmter Elektronikabfälle in der Edelmetallverarbeitungsindustrie. Das Ziel des Videos war es nicht, für Aufsehen zu sorgen, sondern den Prozess und den Wert des Recyclings von Abfällen aufzuzeigen“, so der Blogger.

Experten warnten jedoch davor, diese Methode eigenmächtig nachzuahmen, da sie gefährlich sei. Bei der Goldextraktion werden extrem starke und korrosive Chemikalien verwendet. Diese können die menschliche Gesundheit ernsthaft schädigen und die Umwelt verschmutzen. Daher muss das Recycling von Elektroschrott unter speziellen Bedingungen und unter Einhaltung von Sicherheitsvorschriften erfolgen.