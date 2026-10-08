Warum verschwinden in Italien jedes Jahr vor den Feiertagen auf mysteriöse Weise Katzen?

In Italien ist die Zahl der Fälle von massenhaftem Verschwinden von Haustieren, insbesondere Katzen, drastisch gestiegen. Laut Informationen der angesehenen italienischen Zeitung La Nazione bringen Tierschutzorganisationen und Aktivisten dieses Phänomen mit geheimen religiösen Sektenritualen und Opferpraktiken im Vorfeld von Halloween in Verbindung.

Das systematische Verschwinden der Tiere hat bei der lokalen Bevölkerung und bei Aktivisten für große Besorgnis und Empörung gesorgt.

„Ein jährlich wiederkehrendes Opfer“: Was sagen die Aktivisten?

Maria Rosa Incandela, Präsidentin der Sektion der Nationalen Organisation für Tierschutz (ENPA) in Italien, erklärte, dass diese Praxis einen systematischen Charakter habe:

Saisonale Rituale: Das Verschwinden der Katzen ist kein Zufall, sondern hat die Form eines traditionellen „Opfers“ angenommen, das in den Wochen vor dem Feiertag besonders aktiv ist;

Auftragsjagd: Nach Ansicht der Organisationsleiterin könnten die Tiere von speziell angeheuerten Personen (möglicherweise Ausländern) gegen Bezahlung gefangen und an Sektenmitglieder geliefert werden;

Schreckliche Beweise aus der Vergangenheit: Incandela erinnerte daran, dass vor der Pandemie im Bezirk Città di Castello verbrannte Katzenüberreste gefunden wurden, was zur Aufdeckung einer geheimen Sekte führte.

Warum werden ausgerechnet Hauskatzen zum Hauptziel?

Tierschützer betonen, dass Haustiere stärker gefährdet sind als Straßenkatzen:

Vertrauen und zutrauliches Wesen: Hauskatzen scheuen Menschen nicht wie ihre wilden Artgenossen, gewöhnen sich schnell an Menschen und lassen sich leicht auf Fremde ein. Das macht es einfacher, sie zu fangen;

Veränderung der Zielgruppe: Laut den Tierschützern wurden in den Vorjahren hauptsächlich weiße und dann schwarze Katzen vermisst, doch mittlerweile werden auch getigerte Tiere ins Visier genommen;

Aktuelle Zahlen: In den letzten Tagen wurde das spurlose Verschwinden von mindestens zwanzig Katzen offiziell gemeldet.

Dringende Warnung an die Bevölkerung und Tierhalter

Aufgrund der sich zuspitzenden Lage erinnern Freiwillige und Behörden Tierhalter an strenge Vorsichtsmaßnahmen:

Nicht nach draußen lassen: Es wird empfohlen, Hauskatzen bis zum Ende der Halloween-Zeit nicht unbeaufsichtigt ins Freie zu lassen;

Verdächtige Aktivitäten: Bei Beobachtung verdächtiger Personen, die versuchen, Tiere zu fangen, oder bei ungewöhnlichen Vorfällen in der Nähe von Tieren, sollte umgehend die Polizei verständigt werden.

Die örtliche Polizei und der Tierschutzdienst haben die Überwachung und Ermittlungen in diesen Fällen verstärkt.