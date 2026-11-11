Usbekisches Model enthüllt schockierende Details über Epstein

Roza (Name geändert), die aus Usbekistan in die USA kam, um eine Modelkarriere zu starten, hat über schwere Vorfälle im Zusammenhang mit dem berüchtigten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein berichtet. Sie behauptet, ihre Modelagentur habe sie zweimal für Fotoshootings in Epsteins Haus in Florida geschickt. Roza wirft der Agenturleitung vor, ihre Sicherheit nicht gewährleistet zu haben. Dies berichtete die BBC.

Mit 18 Jahren in Epsteins Haus geschickt

Roza sagt, dass sie einen Monat nach ihrer Ankunft in den USA im Jahr 2009 von der amerikanischen Niederlassung der MC2 Model Management Agentur zweimal für Fotoshootings in Jeffrey Epsteins Anwesen in Palm Beach geschickt wurde.

Zu dieser Zeit verbüßte Epstein eine Strafe für Sexualverbrechen an Minderjährigen. Dennoch durfte er tagsüber außerhalb des Gefängnisses arbeiten.

Laut Roza wusste Jeff Fuller, der damalige Präsident der US-Niederlassung der Agentur, wohin sie ging. Nach den Fotoshootings bot Epstein dem Mädchen an, als seine Assistentin zu arbeiten. Später verübte er regelmäßig sexuelle Gewalt gegen das Model.

„Die Aufgabe meiner Agentur war es, mich zu schützen, aber sie haben versagt. Im Gegenteil, sie haben mich in Gefahr gebracht. Dafür müssen sie zur Rechenschaft gezogen werden“, sagt Roza.

Auch das Handeln des Agenturleiters erregte Verdacht

BBC-Journalisten fanden im Zuge ihrer Ermittlungen ein Finanzdokument, das belegt, dass Jeff Fuller das Rückflugticket von Roza nach Palm Beach gebucht hatte. Fuller hatte zuvor behauptet, nichts von dem Besuch des Models bei Epstein gewusst zu haben. Auf weitere Fragen der BBC-Journalisten antwortete er nicht.

In den vom US-Justizministerium veröffentlichten Dokumenten zu Epstein ist vermerkt, dass mindestens 10 Models der Agentur MC2 ihn getroffen oder Kontakt zu ihm hatten.

Den Dokumenten zufolge zahlte Epstein 2005 eine Million Dollar an diese Modelagentur. Doch zwei Jahre später erklärten die Eigentümer der Agentur, dass er keine Verbindung zum Unternehmen habe.

Die BBC-Recherche ergab, dass auch der ehemalige Agent der Agentur, Ramzi Elkolli, und die Direktorin Faith Kates enge Verbindungen zu Epstein hatten.

Ein weiteres Model berichtete von ihren Erfahrungen

Während der Untersuchung enthüllte ein weiteres Model namens Simona (Name geändert) ebenfalls ihre Erlebnisse. Sie sagt, Epstein habe mehr als 200 Mal sexuelle Gewalt gegen sie ausgeübt.

Simona lernte Epstein im Alter von 20 Jahren kennen. Später gab sie ihre Modelkarriere auf und wurde seine Assistentin. Fast zwei Jahre lang kontrollierte Epstein ihr finanzielles und persönliches Leben.

Ihrer Aussage nach stellte Epstein sie auch Faith Kates vor, der Leiterin von Next Management, einer der größten Modelagenturen der Welt. Während des Treffens schlug Kates ihr eine Schönheitsoperation vor und schickte die Informationen über den Chirurgen an Epstein.

Die Anwälte von Kates erklärten jedoch, ihre Mandantin sei von Epstein getäuscht worden und habe nichts von seinen kriminellen Machenschaften gewusst. Zudem bestritt Kates, den Models Schönheitsoperationen vorgeschlagen zu haben.

Auch Helfer von Epstein könnten zur Verantwortung gezogen werden

Nach diesen Vorfällen schlug der Senator des Bundesstaates New York, Zellnor Myrie, einen Gesetzentwurf vor, der die Möglichkeit erweitert, Personen zur Rechenschaft zu ziehen, die in Epsteins Verbrechen verwickelt sein könnten.

Demnach wird geprüft, ob auch Personen strafrechtlich verfolgt werden können, die von Epsteins kriminellen Handlungen wussten oder hätten wissen müssen.

Roza rief andere Opfer dazu auf, nicht zu schweigen, indem sie ihre Geschichte öffentlich machte. Sie betonte, dass trotz der vergangenen Jahre für sie noch immer keine Gerechtigkeit geübt wurde.