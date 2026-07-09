Die unerwarteten Stars des NATO-Gipfels — Ankara-Katzen

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Die unerwarteten Stars des NATO-Gipfels — Ankara-Katzen

Während des NATO-Gipfels standen nicht nur politische Treffen und internationale Verhandlungen im Mittelpunkt, sondern auch die berühmten Ankara-Katzen, die im Präsidentenkomplex leben.

Lokale und ausländische Journalisten, die das im Internationalen Medienzentrum auf dem Gelände der Nationalbibliothek des Präsidenten in Ankara eingerichtete Pressezentrum besuchten, wurden von den ständigen „Gastgebern“ der Bibliothek – der Katzenmutter Lokum und ihrem Kätzchen Ak Kiz – herzlich begrüßt.

Diese schneeweißen Türkisch-Angora-Katzen zogen schnell die Aufmerksamkeit der Gipfelteilnehmer und Medienvertreter auf sich. Viele Journalisten machten Fotos mit ihnen und teilten Videos in den sozialen Netzwerken. So wurden die Katzen zu einem der charmantesten und meistdiskutierten „Gäste“ des Gipfels.

Es wird berichtet, dass die Türkisch-Angora-Katzen in der Nationalbibliothek des Präsidenten seit vielen Jahren besonders gepflegt werden und als eines der einzigartigen Symbole des Komplexes gelten. Ihre Beliebtheit bei den Journalisten während des Gipfels verlieh der Veranstaltung eine warme und herzliche Atmosphäre.

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Charos
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