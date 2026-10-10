Vantor-Satellit fotografiert Saturn aus dem Weltraum

Ein Satellit des Unternehmens Vantor, der sich in der Erdumlaufbahn befindet, hat den etwa 1,5 Milliarden Kilometer von der Erde entfernten Planeten Saturn fotografiert. Dies berichtete die Publikation „Naked Science“.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Unternehmen Vantor, früher bekannt als Maxar Intelligence, Technologien zur Aufnahme von Weltraumobjekten aus der Erdumlaufbahn entwickelt. Das Unternehmen war bereits zuvor in der Lage, andere Satelliten und Raumfahrzeuge aus dem Orbit zu fotografieren.

Unter anderem fotografierte der Satellit WorldView-3 im Dezember 2025 ein defektes Starlink-Gerät aus einer Höhe von 240 Kilometern über der Erde. Im April 2026 nahm der Satellit WorldView Legion 4 das Weltraumteleskop „Hubble“ aus einer Entfernung von etwa 61,8 Kilometern auf.

Nach Angaben des Unternehmens sind sieben seiner Satelliten in der Lage, Objekte in der Erdumlaufbahn zu beobachten und zu fotografieren. Die höchste Auflösung der Bilder kann bis zu 2,5 Zentimeter pro Pixel erreichen.

Die Aufnahme des Saturn war ein weiteres Ergebnis, das die Fähigkeiten des Unternehmens zur Beobachtung von Weltraumobjekten demonstriert.