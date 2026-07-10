Rostec stellt seine neue Saturn-Linie unbemannter Luftfahrzeuge vor

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Rostec stellt seine neue Saturn-Linie unbemannter Luftfahrzeuge vor

Der Konzern für radioelektronische Technologien (KRET), Teil der russischen Staatskorporation Rostec, hat erstmals seine Saturn-Serie unbemannter Luftfahrzeuge (UAVs) der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Die auf der internationalen Messe Drone Expo-2026 in Kasan gezeigten Geräte zogen mit ihren modernen technologischen Lösungen und umfassenden Möglichkeiten die Aufmerksamkeit von Branchenexperten auf sich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Die neue Linie umfasst die universell einsetzbare Saturn-30 sowie die kompakte Saturn-10, die mit einem optoelektronischen System ausgestattet ist. Das Hauptmerkmal dieser Geräte ist, dass sie über autonome Navigations- und Steuerungssysteme verfügen, die auf Computer Vision und AI basieren. Dies ermöglicht es den Drohnen, Aufgaben auch unter komplexen Bedingungen ohne menschliches Eingreifen zu erfüllen.

Technische Fähigkeiten und Funktionalität

Das Modell Saturn-30 zeichnet sich durch seine Nutzlastkapazität und Geschwindigkeit aus. Mit einem Gesamtgewicht von 30 kg kann dieses Gerät bis zu einer Stunde in der Luft bleiben und eine Geschwindigkeit von 180 km/h erreichen. Das Gerät kann bis zu einer Höhe von 3000 Metern aufsteigen und Lasten von bis zu 7 kg an ihr Ziel befördern. Diese Kennzahlen machen es zu einem praktischen Werkzeug für Logistik- und Expresslieferdienste.

Das kleinere Modell Saturn-10 ist hauptsächlich für Überwachungs- und Sucharbeiten konzipiert. Es wiegt 10 kg und hat eine Flugdauer von 30 Minuten. Beide Drohnen sind mit Elektromotoren ausgestattet, was ihre Umweltfreundlichkeit und einen geräuscharmen Betrieb gewährleistet. Laut Rostec sind diese Geräte vollständig aus lokal gefertigten Komponenten montiert.

Es wird erwartet, dass diese Drohnen in großem Umfang für zivile Zwecke eingesetzt werden. Insbesondere ist ihr Einsatz in folgenden Bereichen geplant:

  • Fernüberwachung und Kontrolle von Gebieten;
  • Lieferung von Gütern an schwer zugängliche Orte;
  • Durchführung von Such- und Rettungseinsätzen in Notfällen;
  • Analyse des Zustands von Infrastrukturobjekten mittels AI.
Die Entwickler betonten, dass der Prozess der Projektumsetzung in rekordverdächtig kurzer Zeit erfolgte. Der Weg von der Entwurfsphase bis zu den Flugtests wurde in nur sechs Monaten zurückgelegt. Derzeit durchlaufen alle Drohnen der Saturn-Serie letzte Flugtests und sollen in Kürze in die Serienproduktion gehen.

Für Länder mit großen Gebieten und sich entwickelnden Logistiksystemen, wie etwa Usbekistan, könnte eine solche autonome Drohnentechnologie in Zukunft in der Landwirtschaft und im Liefersektor von großer Bedeutung sein. AI-gesteuerte Geräte entwickeln sich zu einem entscheidenden Faktor für die Einsparung menschlicher Ressourcen und die Erhöhung der Sicherheit.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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