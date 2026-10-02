Zentralasien Die Schritte der Region zur Eroberung des Weltraums wurden um einen weiteren großen historischen Sieg bereichert! Die Kirgisische Republik hat erfolgreich ihren ersten nationalen Satelliten ins All geschossen und offiziell ihren Platz unter den Weltraumnationen eingenommen. Um dieses bedeutende historische Ereignis mit eigenen Augen zu sehen und zu unterstützen, reiste der kirgisische Präsident Sadyr Dschaparow persönlich in die USA und nahm direkt am Startprozess teil. Mit welcher Rakete wurde der erste kirgisische Satellit ins All befördert und welche strategischen Aufgaben wird er für das Land erfüllen?

Elon Musks Rakete und KalifornienStart

Diese historische Mission wurde in Zusammenarbeit mit dem weltweit führenden privaten Raumfahrtunternehmen durchgeführt, das von Elon Musk gegründet wurde:

Wahl des Weltraumbahnhofs: Der Satellit hob von der berühmten Vandenberg Space Force Base im US-Bundesstaat Kalifornien in Richtung Weltraum ab.

Die Kraft der Falcon 9: Die Aufgabe, Kirgisistans erstes Raumfahrzeug in die Umlaufbahn zu bringen, wurde der zuverlässigen und wiederverwendbaren Schwerlastrakete „Falcon 9“ von SpaceX anvertraut.

Präsenz des Präsidenten: Der kirgisische Staatschef Sadyr Dschaparow verfolgte diese historischen Momente persönlich vom Startzentrum in den USA aus.

Eintritt in die Umlaufbahn: Die Rakete startete zum geplanten Zeitpunkt erfolgreich und brachte das Gerät sicher in die Erdumlaufbahn.

Das Tor zum Weltraum hat sich für Kirgisistan geöffnet

„Der Start von Kirgisistans erstem nationalen Gerät ins All ist nicht nur ein großer Erfolg für die Wissenschaft und Technologie des Landes, sondern markiert auch den Beginn einer neuen Ära in den Bereichen regionale Sicherheit, Kommunikation und Erdbeobachtung.“

Dieser historische Schritt wird es dem Land ermöglichen, in Zukunft über eine eigene unabhängige Datenquelle für Landwirtschaft, Ökologie und die Überwachung von Naturkatastrophen zu verfügen.

Flug des ersten kirgisischen Satelliten (Tabelle)

Kriterium / Indikator Offizielle Daten und Fakten Status des Geräts Erster nationaler Satellit in der Geschichte Kirgisistans Trägerrakete Falcon 9 (Elon Musks Unternehmen SpaceX) Startrampe Vandenberg Space Force Base (Kalifornien, USA) Hochrangiger Gast Präsident Sadyr Dschaparow nahm persönlich teil Hauptziel Entwicklung der nationalen Wissenschaft und Aufbau eines Weltraumüberwachungssystems

Wie wirken sich Ihrer Meinung nach solche Fortschritte der zentralasiatischen Staaten im Weltraumbereich auf die Entwicklung der Region aus? Wie bewerten Sie den Besitz eines eigenen Satelliten durch Kirgisistan?

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