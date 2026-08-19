China hat die erste Phase der Bauarbeiten für eine künstliche Insel am Antilopen-Riff in den Paracel-Inseln abgeschlossen. Analysten glauben, dass diese Anlage in Zukunft zu einer der größten Militärbasen des Landes in der Region werden könnte, berichtete Reuters berichtet.

Von der Publikation eingesehene Satellitenbilder zeigen, dass nach fast sechs Monaten Bauzeit Schiffe und Baggerschiffe – Spezialgeräte zum Aushöhlen und Reinigen von Schlamm, Sand, Kies und Erde vom Meeresboden – das Gebiet verlassen haben.

Auf am 19. Juli von Vantor aufgenommenen Bildern ist zu sehen, dass im südöstlichen Teil der Insel mit dem Bau eines Hubschrauberlandeplatzes und anderer Anlagen begonnen wurde.

Das chinesische Verteidigungsministerium hat sich bisher nicht offiziell zu den Bauarbeiten geäußert. Nach Angaben in chinesischen Staatsmedien soll die Anlage der Wetterbeobachtung und -vorhersage, der wissenschaftlichen Forschung sowie anderen zivilen Zwecken dienen.

Internationale Experten sind jedoch der Ansicht, dass dieses Gebiet Chinas militärische Position im Südchinesischen Meer weiter stärken könnte.

Auf der Insel könnte eine Landebahn gebaut werden

Berichten zufolge ist die neue künstliche Insel fast 6 Kilometerlang. Es besteht die Möglichkeit, dass an ihrem über 3 Kilometer langen geraden Küstenabschnitt eine Landebahn für Flugzeuge errichtet wird.

Darüber hinaus wurde in dem Gebiet ein 680 Meter langer Tiefwasserhafen gebaut, der das Einlaufen größerer Schiffe in die Insel ermöglichen könnte.

Experten betonen die hohe strategische Bedeutung des Antilopen-Riffs. Insbesondere im Falle eines Konflikts im Zusammenhang mit Taiwan könnte dieses Gebiet zu einem wichtigen strategischen Punkt für China werden.

Experten Ben Lewis zufolge ist das Antilopen-Riff größer als die nahe gelegene Woody-Insel und aus Verteidigungssicht günstiger gelegen.

Vietnam lehnt den Bau entschieden ab

Der chinesische Wissenschaftler Ding Duo erklärte, dass die Arbeiten am Antilopen-Riff für friedliche und zivile Zwecke durchgeführt werden.

Gleichzeitig beansprucht Vietnam die Souveränität über die Paracel-Inseln und protestiert scharf gegen Chinas Bautätigkeit in diesem Gebiet.

Experten sagen, dass die neue Insel China nicht nur die Erweiterung der militärischen Infrastruktur ermöglichen, sondern auch die Kontrolle über Bewegungen in der Region erleichtern könnte.

Insbesondere könnte die Insel China einen erheblichen Vorteil bei der Überwachung von U-Boot-Bewegungen und militärischen Aktivitäten in der Umgebung verschaffen.

Der australische Professor Carl Thayer betonte, dass diese Einrichtungen in Friedenszeiten die Überwachung der Bewegungen der USA und ihrer Verbündeten erleichtern werden. Im Falle eines potenziellen bewaffneten Konflikts könnte die neue Infrastruktur zusätzliche strategische Komplexitäten in der Region verursachen.