Forscher des Goddard Space Flight Center der NASA betrachten Titan, den größten Mond des Saturn, als strategische Ressourcenbasis für zukünftige Langstreckenmissionen im Weltraum. Eine Gruppe unter der Leitung des Astronomen Connor Nixon kommt zu dem Schluss, dass dieser Himmelskörper mit seinen reichen Kohlenwasserstoffvorkommen zu einer riesigen Station werden könnte, die Raumschiffe mit Treibstoff und notwendigen Materialien versorgt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Titan ist ein einzigartiges Objekt im Sonnensystem: Er ist der einzige Mond mit einer dichten Atmosphäre ähnlich der Erde. Auf seiner Oberfläche gibt es Seen und Meere aus flüssigem Methan und Ethan. Wissenschaftler planen, diese natürlichen Reichtümer im Rahmen des ISRU-Konzepts (in situ resource utilization) zu nutzen. Die Produktion von Tonnen an Treibstoff vor Ort würde die Kosten für den Transport von der Erde drastisch senken.

Eine "Tankstelle" im Weltraum

Die Autoren der Studie betonen, dass Titan in dieser Hinsicht einen erheblichen Vorteil gegenüber dem Mond und dem Mars hat. Die dort vorkommenden komplexen Kohlenwasserstoffe ähneln Stoffen wie Propan, Butan und Kerosin auf der Erde, die nicht nur als Raketentreibstoff, sondern auch zur Herstellung von Kunststoffen, synthetischen Materialien und verschiedenen chemischen Reagenzien verwendet werden können. Laut ixbt.com werden diese Ressourcen die Grundlage für die Schaffung einer autonomen Infrastruktur im Weltraum bilden.

Die Bedingungen auf Titan sind jedoch extrem schwierig: Die Durchschnittstemperatur beträgt -179 Grad Celsius und die Schwerkraft ist siebenmal schwächer als die der Erde. In der Atmosphäre gibt es fast keinen freien Sauerstoff, sodass Oxidationsmittel, die für den Verbrennungsprozess erforderlich sind, beispielsweise durch Elektrolyse von Wassereis gewonnen werden müssen.

Dennoch bewerten NASA-Experten Titan als Zwischenstopp und Auftankpunkt für Expeditionen in die äußeren Bereiche des Sonnensystems, insbesondere zu den Planeten hinter Jupiter und Saturn. Es wird erwartet, dass ein solcher Ansatz die Möglichkeiten der Menschheit zur Erforschung des Weltraums auf eine neue Stufe heben wird.

Derzeit bereitet die NASA die Dragonfly-Mission vor, die in den kommenden Jahrzehnten zum Titan geschickt werden soll. Dieses Gerät wird die Oberfläche des Mondes detailliert untersuchen und Theorien über seine chemische Zusammensetzung und die Möglichkeiten der Ressourcennutzung praktisch prüfen. Obwohl diese Projekte derzeit langfristiger und theoretischer Natur sind, wird die zukünftige Weltraumwirtschaft zweifellos auf solchen Objekten aufbauen.