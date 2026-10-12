Ehefrau eines Milliardärs als Roboter bezeichnet: Ihre Bewegungen sorgen im Internet für Diskussionen

Susan Dell, die Ehefrau des Dell Technologies-Chefs Michael Dell, hat nach ihrem Besuch im Weißen Haus für hitzige Diskussionen in den sozialen Medien gesorgt.

Am 7. Oktober sprach die Familie Dell mit US-Präsident Donald Trump über eine Wohltätigkeitsinitiative für Kinder in Höhe von 6,25 Milliarden Dollar. Susans Verhalten und ihre Bewegungen während des Treffens zogen die Aufmerksamkeit der Internetnutzer auf sich.

Einige Nutzer, die das in den sozialen Medien verbreitete Video sahen, bezeichneten ihre Bewegungen als ungewöhnlich und verglichen sie sogar mit einem Roboter. Andere verglichen alte und neue Fotos von Susan Dell und diskutierten über Veränderungen in ihrem Aussehen. Einige äußerten auch Vermutungen über plastische Operationen.

Es gibt jedoch keine verlässlichen Beweise, die die Behauptungen stützen, dass Susan Dell ein Roboter sei oder sich plastischen Operationen unterzogen habe. Daher bleiben diese Ansichten reine Spekulationen in den sozialen Netzwerken.

Es ist erwähnenswert, dass der Besuch von Susan und Michael Dell mit der Initiative zur Finanzierung von Sparkonten für Kinder verbunden war. Ihr Spendenversprechen beläuft sich auf 6,25 Milliarden Dollar.