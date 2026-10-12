Ehefrau eines Milliardärs als Roboter bezeichnet: Ihre Bewegungen sorgen im Internet für Diskussionen

·12·Welt
Ehefrau eines Milliardärs als Roboter bezeichnet: Ihre Bewegungen sorgen im Internet für Diskussionen

Susan Dell, die Ehefrau des Dell Technologies-Chefs Michael Dell, hat nach ihrem Besuch im Weißen Haus für hitzige Diskussionen in den sozialen Medien gesorgt.

Am 7. Oktober sprach die Familie Dell mit US-Präsident Donald Trump über eine Wohltätigkeitsinitiative für Kinder in Höhe von 6,25 Milliarden Dollar. Susans Verhalten und ihre Bewegungen während des Treffens zogen die Aufmerksamkeit der Internetnutzer auf sich.

Einige Nutzer, die das in den sozialen Medien verbreitete Video sahen, bezeichneten ihre Bewegungen als ungewöhnlich und verglichen sie sogar mit einem Roboter. Andere verglichen alte und neue Fotos von Susan Dell und diskutierten über Veränderungen in ihrem Aussehen. Einige äußerten auch Vermutungen über plastische Operationen.

Es gibt jedoch keine verlässlichen Beweise, die die Behauptungen stützen, dass Susan Dell ein Roboter sei oder sich plastischen Operationen unterzogen habe. Daher bleiben diese Ansichten reine Spekulationen in den sozialen Netzwerken.

Es ist erwähnenswert, dass der Besuch von Susan und Michael Dell mit der Initiative zur Finanzierung von Sparkonten für Kinder verbunden war. Ihr Spendenversprechen beläuft sich auf 6,25 Milliarden Dollar.

Susan DellMichael DellDonald TrumpDell TechnologiesInternet-Phänomen
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Großbritannien untersucht Musks Beiträge als „Bedrohung der nationalen Sicherheit“Großbritannien untersucht Musks Beiträge als „Bedrohung der nationalen Sicherheit“17 September 15:36Elon Musk wurde an einem Tag um 30 Milliarden Dollar reicherElon Musk wurde an einem Tag um 30 Milliarden Dollar reicher8 Oktober 17:30Zara steht wegen eines Kinderkostüms in der KritikZara steht wegen eines Kinderkostüms in der Kritik2 Oktober 02:09Neue Dinosaurierart mit riesigen Krallen in China entdecktNeue Dinosaurierart mit riesigen Krallen in China entdeckt27 September 02:38Südkoreanischer Präsident und seine Frau essen Tacos in Mexiko und besuchen K-Pop-KonzertSüdkoreanischer Präsident und seine Frau essen Tacos in Mexiko und besuchen K-Pop-KonzertHeute 18:44Warum gibt der Sohn von Trump das Hochzeitsgeschenk eines russischen Milliardärs eilig zurück?!Warum gibt der Sohn von Trump das Hochzeitsgeschenk eines russischen Milliardärs eilig zurück?!19 September 07:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt