Bei Staatsbesuchen ist die Frage, wer die Staatschefs empfängt, ein wichtiger Aspekt des diplomatischen Protokolls. Daher blieb dieser Unterschied den Medien und Beobachtern nicht verborgen.

Der Unterschied bei den Empfangszeremonien der beiden Staatschefs prägte den ersten Eindruck. Während Wladimir Putin von dem hochrangigen chinesischen Beamten Cai Qi begrüßt wurde, empfing Xi Jinping Donald Trump persönlich am Flughafen.

Obwohl diese Situationen wie einfache Protokolldetails erscheinen mögen, hat bei Treffen von Staats- und Regierungschef großer Nationen jede Geste und jedes symbolische Zeichen eine besondere Bedeutung.

Auf einem internationalen Gipfeltreffen in China erregte Xi Jinpings unterschiedliche Behandlung von Wladimir Putin und Donald Trump die Aufmerksamkeit der Medien. Die Unterschiede bei den Empfangszeremonien, den Nationalhymnen, der Platzierung auf dem Gruppenfoto und den Sitzordnungen beim Festbankett wurden zu den meistdiskutierten Details im diplomatischen Umfeld.

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2. Bei Putins Ankunft erklang der «Nussknacker», bei Trump die US-Nationalhymne

Auch die musikalische Begrüßung im Gipfelsaal sorgte für Diskussionen. Als Putin den Saal betrat, erklang Musik aus Pjotr Tschaikowskis Ballett «Der Nussknacker».

Trumps Ankunft wurde anders inszeniert: Zu seinen Ehren wurde die US-Nationalhymne gespielt.

Der Unterschied zwischen den beiden Fällen steigerte das Interesse an den Protokolldetails des Gipfels weiter.

3. Putin nahm auf dem Gruppenfoto einen separaten Platz ein

Auch auf dem Gruppenfoto der drei Staatschefs war eine bemerkenswerte Szene zu beobachten. Donald Trump und Xi Jinping standen nebeneinander, während Wladimir Putin einen separaten Platz einnahm.

In einem verbreiteten Video ist zu sehen, wie Xi Jinping und Trump dem russischen Präsidenten mit Gesten zeigen, wo er stehen soll.

Diese Szene löste in den sozialen Medien Diskussionen aus. Die Platzierung auf dem Foto allein reicht jedoch nicht aus, um endgültige Schlüsse über die Beziehungen zwischen den drei Ländern zu ziehen.

4. Beim Festbankett saßen Putin und Trump nicht am selben Tisch

Beim Festbankett im Rahmen des Gipfels wurden Wladimir Putin und Donald Trump an verschiedenen Tischen platziert. Aus diesem Grund hatten die beiden Präsidenten keine Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch.

Dies teilte der Assistent des russischen Präsidenten, Juri Uschakow, mit.

In der Diplomatie stehen auch kleine Details im Fokus

Von der Begrüßung am Flughafen bis zur Platzierung auf dem Gruppenfoto wurden diese vier Situationen zu den meistdiskutierten Details des Gipfels.

Natürlich ist es nicht korrekt, jeden Unterschied im diplomatischen Protokoll als direkten Indikator für politische Beziehungen zu interpretieren. Es ist jedoch natürlich, dass solche symbolischen Details bei Treffen von Staatschefs großer Nationen die Aufmerksamkeit der internationalen Öffentlichkeit auf sich ziehen.

Xi Jinpings unterschiedlicher Ansatz beim Empfang von Putin und Trump hat die Diskussionen über Chinas Beziehungen zu den beiden Großmächten weiter intensiviert.