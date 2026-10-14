Wissenschaftler warnen vor einem „Super-El-Niño“ und extremer Hitze auf dem Planeten

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Wissenschaftler warnen vor einem „Super-El-Niño“ und extremer Hitze auf dem Planeten

Internationale Klimaforscher und führende Wissenschaftler äußern ernsthafte Besorgnis darüber, dass in den kommenden Monaten ein extrem gefährlicher Naturfaktor auf der Erde auftreten könnte — das Phänomen „Super-El-Niño könnte sich verstärken. Experten warnen, dass dieses große Klimaereignis, dessen Höhepunkt für Dezember erwartet wird, weltweit Hitzewellen von rekordverdächtigem Ausmaß auslösen wird.

Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) sowie renommierte Forschungszentren haben alarmierende Prognosen über die Auswirkungen des Phänomens auf die menschliche Gesundheit und Sicherheit veröffentlicht.

WMO-Analyse: Fast 100-prozentige Wahrscheinlichkeit und ein 75-Jahres-Rekord

Die Generalsekretärin der Weltorganisation für Meteorologie, Celeste Saulo, informierte über das Ausmaß des erwarteten natürlichen Prozesses:

  • Dauer: Nach Berechnungen der Organisation liegt die Wahrscheinlichkeit, dass dieses große Klimaereignis bis Februar 2027 anhält und andauert, bei nahezu 100 Prozent, was als kritisch bewertet wird;

  • Historisches Ausmaß: „Dieses Ereignis könnte zu einem der stärksten und umfassendsten Phänomene werden, die seit 1950 auf unserem Planeten beobachtet wurden“, betonte die WMO-Chefin;

  • Störung des globalen Gleichgewichts: El-Niño kann nicht nur zu einem drastischen Anstieg der Lufttemperaturen führen, sondern auch zu aufeinanderfolgenden Dürren, verheerenden Waldbränden und Störungen der Meeresströmungen auf vielen Kontinenten.

Bericht der University of Chicago: Risiko von 451.000 Todesfällen

Eine medizinisch-klimatische Studie der University of Chicago in den USA verdeutlicht, wie ernst die Folgen der erwarteten Gefahr sind:

  • Anstieg der Sterblichkeitsraten: Experten schätzen, dass die durch El-Niño verursachte extreme Hitze im Zeitraum von Juni 2026 bis Februar 2027 weltweit zu zusätzlich 451.000 Todesfällen führen könnte;

  • Hauptrisikogruppen: Es wird erwartet, dass die extreme Hitze vor allem Menschen mit Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen, ältere Menschen sowie die Bevölkerung in armen Regionen mit begrenztem Zugang zu Trinkwasser und Kühlsystemen schwer treffen wird.

Wissenschaftler fordern die Länder der Welt auf, ihre Gesundheits- und Notfallversorgungssysteme bereits jetzt gründlich auf die ab Dezember erwartete Temperaturkrise vorzubereiten.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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